Aki tudja, kerülje el az M7-est, már most több kilométeres a sor

Több kilométeres torlódás alakult ki az M7-es autópályán egy baleset miatt. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Baleset történt az M7-es autópályán Budapest felé vasárnap délelőtt a 90-es jelű Balatonfüred csomópont után.

A rendelkezésre álló adatok szerint a délelőtti órákban Balaton irányába haladt egy autós, amikor egy autós 84-es kilométernél eddig ismeretlen okból átszakította a szalagkorlátot és áttért az ellenkező oldalra. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, ezért a forgalmat bizonytalan ideig megállították.

Fotó: Balesetinfó

A Balesetinfó azt írja, a jármű utasa nem használta a biztonsági övet, és a baleset következtében kirepült a jobb első ülésről, majd egy terepjáró elgázolta. Az ő életét a gyors beavatkozás ellenére sem tudták megmenteni.

Hatalmas torlódásokat okozott

Az érintett szakaszon több kilométeres torlódás alakult ki, az ellenkező oldalon pedig a nézelődés miatt araszol a forgalom. Az Útinform azt ajánlja, hogy aki teheti, a Balatonfüred és a Polgárdi csomópontok között a 7-es főúton kerüljön.

Kiemelik: a kiterelés mögött is 5-6 kilométeres a torlódás. A 98-as Siófok–Sóstó csomópontnál pedig sokan hajtanak le a pályáról, ami miatt több kilométeres az araszoló kocsisor a főváros irányába. Ugyanakkor a 7-es főúton Lepsény térségében is áll a kocsisor és a 71-es főúton, Balatonakarattya és Lepsény között is órási a forgalom, itt szakaszos torlódásra kell számítani.