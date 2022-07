Napok óta ömlik a víz a budaörsi utcákon, de a munkaerőhiány miatt nincs, aki megjavítsa

A közterület-felügyelet napok óta ellenőrzi az utcákat, hogy megkezdődött-e már a hiba elhárítása, mert nemcsak a lakók, de az önkormányzat is jelentette már a problémát. A lakók állítása szerint ők több formában is jelezték az üzemeltetőnek a problémát.

A műszaki ügyosztály vezetője szerint mostanában több olyan eset is történt, hogy a probléma bejelentése és az érintett szervek kiérkezése között napok teltek el. A Fővárosi Vízművek szerint ugyanis a munkaerőhiány miatt hiába tudnak a problémáról, nem tudják korábban megkezdeni a javítást.

A hőség miatt pedig egyébként is hagyják folyni a vizet, ha ez nem okoz túl nagy károsodást. Az üzemeltetési igazgató, Csörnyei Géza szerint nagyon sok hasonló eset történt a környéken mostanában, és természetesen a több lakost érintő probléma megoldását sorolták előbbre.

Az üzemeltetési igazgató hozzátette, hogy a rezsicsökkentés és a közműadó is sok pénzt vesz ki a Fővárosi Vízművek zsebéből, de a növekvő infláció miatt is egyre kevesebb pénzt tudnak a felújításokra fordítani – ezért a csőtörések száma is növekedni fog – írja az RTL.

Mint arról korábban itt írtunk, Budapesten évente ezer csőtörés okozhatja az átmeneti vízhiányt. Az elmúlt hetek kiemelt híre volt, hogy Pest megye több településén is vízkorlátozás lépett életbe a kialakult vízhiány miatt. Az erről szóló riportunkat itt találja.