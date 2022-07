Szili Katalin: A legfontosabb kérdés a béke és a biztonság megteremtése

A fórumon – amelynek magyarországi és szlovákiai résztvevői mellett ukrajnai és lengyel vendégei is voltak – főként a magyarság szülőföldön való megmaradásának és a szomszédságpolitikának az időszerű kérdései kerültek terítékre, szó esett az Ukrajnában dúló háború hatásairól is.

Szili Katalin a béke megteremtésének fontosságát hangsúlyozta, rámutatva: a béke az alapfeltétele annak is, hogy a nemzeti kisebbségek megmaradhassanak szülőföldjükön. Beszélt a magyar kormány nemzetpolitikájának eredményeiről, valamint kitért a határ menti térségek együttműködésére is. Kijelentette: az elmúlt tizenkét év nemzetpolitikájával sikerült jó alapokat biztosítani az együttműködés további finomítására. Ezt igazolta vissza a magyarság a legutóbbi választáson, és azt is, hogy a legfontosabb kérdés a béke és a biztonság megteremtése – mondta. Hozzátette, ez a feltétele annak is, hogy Európát az elsők között jegyezzék a globális világban.

A miniszterelnöki megbízott rendkívül fontosnak nevezte a határ menti térségek fejlesztésében rejlő lehetőségeket kihasználó kezdeményezéseket. Ezzel összefüggésben leszögezte: az önkormányzatok közötti együttműködés és stratégiaépítés különösen fontos eszköz.

A rendezvényen Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos elmondta: folyik az előkészítése a következő szlovák–magyar kisebbségi vegyes bizottsági ülésnek, és beszélt az elmúlt évi Európa tanácsi magyar elnökség eredményeiről. Arról is: a magyar kormány számára fontos, hogy az identitáshoz való jog mindenki számára biztosítva legyen. Kalmár Ferenc rámutatott: a nemzeti kisebbségek kérdésének európai üggyé emelése rendkívül fontos annak érdekében, hogy a megújuló Európában biztosítva legyen a következő időszak stabilitása.

A rendezvénynek a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával felépített Zarándokszálló adott otthont, ahol az idén három alkotótábort is tartanak a Rovás Egyesülettel együttműködve.