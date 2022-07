Melegszik az idő a következő napokban: a hét második felében néhol már 35 Celsius-fokot is mérhetnek. Emellett sok napsütésre kell készülni, jelentős mennyiségű csapadék nem várható. Hétfőn három megyében is zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok, amelyhez viharos szél és jégeső is társulhat.