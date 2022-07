Hajnali kettőkor ért véget a kata módosítása elleni tüntetés, elvitték a rendőrök a Kutyapárt elnökét

Miután szerdán éjfél körül a katatörvény ellen tüntetők kettészakadtak, egy kisebb csoport a Margit hídon folytatta a demonstrációt. Körülbelül 200-250 ember lepte el a híd középső részét, nem sokkal később pedig a rendőrök is megjelentek, akik a budai oldalon gyülekeztek. A forgalom teljesen megbénult, az éjszakai buszok és a villamosok sem tudtak továbbhaladni. Néhány autós is a hídon rekedt, a tüntetők körülbelül fél óráig nem engedték le a hídról őket.

„Aki dudál, velünk van” – kiabálták, majd azokat az autósokat, akik eleget tettek a kérésnek, engedték, hogy továbbhaladjanak. Az egyik Buda felé tartó busz is így tett, azt is továbbengedték, valamint egy Pest irányába haladó mentőt is elengedtek.

Közben folyamatosan gyülekeztek a rendőrök a Margit hídnál. Az egyik rendőrautót nem engedték át, biciklit raktak elé, és a földre feküdtek a demonstrálók, hogy megakadályozzák az átjutásban. Egy óra környékén pedig sorfalat alkotva teljesen lezárták a hidat a budai oldalról. Háromszor próbált meg felhívást intézni a tömeghez az egyik rendőr törzsőrmester, mind hiába, a tömeg túlharsogta a hangosbeszélőt. Végül lassan megkezdték leszorítani a hídról a tüntetőket.

Elvitték a kutyapártos politikusokat az Erzsébet hídról

A 444 tudósítása szerint a demonstrációról Erzsébet híd budai hídfőjénél elvitték a rendőrök Kovács Gergelyt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnökét, és megbilincselték a párt másik politikusát, Ferencváros alpolgármesterét, Döme Zsuzsannát. Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere csütörtök reggel a közösségi oldalán arról írt, hogy Döme Zsuzsanna még fogdában van. Az ellenzéki politikusok közül Jámbor András országgyűlési képviselő is feltűnt a tömegben.

A rendőrség hivatalos közlése szerint „két embert szabálysértés tovább folytatása miatt állítottak elő. Az egyik férfinél kábítószergyanús anyagot is találtak, emiatt büntetőeljárás is indul vele szemben”.

Himnusz a Margit hídon

Ezalatt a Margit hídon a menet lassan haladt, fél 2-kor a pesti hídfőnél megállt a tömeg és a rendőrség is. A tüntetőknél lévő hangosbeszélőn keresztül egy női hang mindenkinek jó éjszakát kívánt. „Holnap találkozunk, holnap folytatjuk” – köszönt el. Ezután már alig 70 ember maradt, akik elénekelték a Himnuszt.

A rendőrség körülbelül öt perccel később a megmaradt tüntetőket is oszlatni kezdte, akik ennek hatására megindultak a Nyugati tér felé. Mire a Vígszínházhoz értek, körülbelül 35 ember menetelhetett a rendőrök előtt. A hatóságok végül a járdákra terelték a maréknyi tüntetőt, a forgalom 1:45-re zavartalan volt a Margit híd mindkét irányába, a villamosforgalom is megindult. A Nyugati térre érve teljesen feloszlott a tömeg.

A szerdai tüntetésről itt olvashatja el percről percre tudósításunkat.