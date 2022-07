Hurrá, ismét strandolhatunk Óbudán a Dunában

Karácsony Gergely főpolgármester jelentette be június közepén, hogy a tavalyi év után idén nyáron is lesz szabadstrand Budapesten, a III. kerületi Római-parton, a Kossuth Lajos üdülőpart 15–17. szám alatt.

A kezdeményezés – ahogy tavaly is – a Valyo, város- és a folyó egyesület, valamint az óbudai önkormányzat vezetésével valósult meg.

A Római-part hagyományosan a budai vízi élet felkapott, nyüzsgő központja volt; tiszta, fürdésre alkalmas hely, amely nem csupán a környékbeliek, de a teljes fővárosi lakosság körében is népszerű nyaralóhelynek, fürdőhelynek számított. A vízminőség romlása miatt a római-parti kijelölt fürdőhelyeket végül 1973-ban zárták be, akkor a főváros teljes területén hivatalosan is betiltották a Dunában fürdőzés lehetőségét.



A Duna még a mostani, nagyon aszályos nyáron is veszélyes folyó: gyorsan mélyül, a sodrása erős, és messze nem olyan meleg, mint a Balaton... A parttól nem nagyon szabad eltávolodni, mert áramlatai a professzionális úszókat is könnyen legyőzik.

A Dunában való fürdőzés ezzel együtt imádni való szórakozás, az igazi budapestiek soha nem mondtak le róla, legfeljebb kimentek a városból, hogy hódolhassanak szenvedélyüknek, csobbanhassanak egy jót Gödnél, Horányban, Surányban, Dömösön vagy éppen Zebegénynél. Az 50 éves tiltás ezekből a gyönyörű településekből remek fürdőzőhelyeket varázsolt a kiszorított fővárosiaknak.



Tavaly és idén a budapestiek végre nemcsak kajakozásra vagy kacsázásra használhatják a folyójukat, hanem fürdőzésre is. Nem kell nagy jóstehetség ahhoz, hogy biztosra vegyük: az ingyenes, ráadásul olcsó szolgáltatásokkal rendelkező római-parti szabadstrand hamar a fővárosiak kedvence lesz.

(Borítókép: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat)