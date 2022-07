Ujhelyi István szerint hazudik a Fidesz a háborús inflációról

Ujhelyi István európai parlamenti képviselő szerint „egyértelműen látható, ahogy a gazdasági válság mélyülése miatt a NER kezd meg-megrogyni saját hazugságainak súlya és tarthatatlansága alatt, és bár ideig-óráig még talán meg tudja vezetni a lakosság egy részét a nekik felfestett kamuellenségek képével, de rövidesen mindenkinél be fog kopogtatni a valóság”.

A politikus úgy véli, a Fidesz azzal tudna a legtöbbet tenni a családok és az ország védelme érdekében, ha „például egyszer az életben őszinte lenne”.

– fogalmaz levelében a politikus, hozzátéve: „ez azonban durva, gonosz és leegyszerűsítő hazugság, amelynek kizárólag az a célja, hogy a kormány ledobjon magáról minden felelősséget, pedig a jelenlegi helyzetért legnagyobbrészt a Fidesz túlköltekező, szociálisan érzéketlen, a klímaválságot tagadó, oligarcha- és nagytőkebarát gazdaságpolitikája a felelős”.

Ujhelyi kiemeli, „az orosz invázió jóval a tavaly novemberben bejelentett benzinárstop és a januárban kihirdetett élelmiszerárstop után, idén február 24-én indult el”.

Vagyis a háború a magyarországi infláció kapcsán csak jóval később került a képletbe – írta a képviselő, aki szerint erre hivatkozni „nettó átverés”.

Kiemeli: „az egyre súlyosabb gazdasági válság is érezhetően térden rúgta most a NER-t, az uniós források hiánya konkrét működési zavart és kapkodást okozott a rendszerben”, és

a legőszintébb Fidesz-támogató is látni fogja, hogy nem Soros György lopakodott be, és ette ki a hűtőjét már hó közepén, nem meleglobbista brüsszeli bürokraták írták át vastag filccel az árcédulákat a sarki boltban, és végképp nem »hazaáruló libernyákok« miatt borultak be a családi vagy önfoglalkoztató kisvállalkozások.