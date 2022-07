Marad a rekkenő hőség, de ez még csak a kezdet

Három megyére is figyelmeztetést adott ki keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat 25 fokot meghaladó napi középhőmérséklet miatt. Hétfő délutánra a 32 fok is elképzelhető, szerdától viszont már 35 fok feletti időre kell számítani.

Hétfő délután napos időre van kilátás kevés fátyolfelhővel, csapadék ugyanakkor nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A prognózis szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű, míg késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Estére már túlnyomóan derül lehet az ég, csapadék ekkor sem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, a hidegre érzékeny helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet.

A belterületeken és a vízpartoknál magasabb értékek is előfordulhatnak.

Így alakul majd a hét

Szerdán készülni kell a hőségre az ország egész területén; az OMSZ nyolc megyére adott ki figyelmeztetést másodfokon a nagy meleg miatt. Aznap túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, csupán északkeleten jelenhet meg kevés gomolyfelhő az égen. A hőmérséklet csúcsértéke 32 és 37 fok között valószínű.

Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására a sok napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, amelyekből legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegységben alakulhat ki kevés helyen zápor, zivatar. Az északnyugati, északi irányba forduló szél megélénkül, többfelé kísérhetik erős lökések. Délutánra 33 és 38 fok közé melegszik fel a levegő.

Pénteken napos idő valószínű, kevés gomolyfelhővel, csapadéknak kicsi az esélye. Az északi, északnyugati irányú szelet időnként élénk, erős lökések is kísérhetik. Délután 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.

Hőhullám söpör végig Európán, több megyében figyelmeztetést adtak ki

Ahogy arról az Index is beszámolt, Európa több országában is hőhullám alakult ki az utóbbi időben a 40 fokot is meghaladó hőmérséklet miatt. A nagy meleg miatt Franciaország délnyugati részén erdőtüzek is pusztítottak.

Kedd óta a hőmérséklet Portugáliában 47 fokig, Spanyolországban pedig 40 fok fölé emelkedett, így a vidék csontszáraz lett, és ez tovább szította a tüzeket. A portugál időjárás-előrejelzők szerint a hőmérséklet továbbra is 40 fok fölött lesz, mielőtt a jövő héten visszaesne.

Magyarországon a hét második felétől akár a 35 fokot is meghaladhatja a nappali csúcshőmérséklet és újra beköszönt a szárazság.

Lapunk megkeresésére Pártai Lucia meteorológus elmondta, 4-5 nap a nagyon megbízható előrejelezhetőség, és maximum 14 a tendenciózus előrejelezhetőség határa, ami a megbízhatót jelenti, és ebben a távlatban egyelőre nem látszik, hogy számottevő csapadékot hozna az időjárás.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint keddre már három megyében is érvényben a figyelmeztetés 25 fokot meghaladó napi középhőmérséklet miatt. Az érintett megyék a következők:

Bács-Kiskun megye,

Csongrád-Csanád megye,

Jász-Nagykun-Szolnok megye.

A leírás szerint kedden már az Alföldön nagy területen 25 fok körül, helyenként pedig afölött alakulhat a napi középhőmérséklet.

(Borítókép: Fürdőzők a Római strandfürdőben 2021. június 29-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)