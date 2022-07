Lázár János takarékoskodásra kéri a magyar családokat és az államot

Lázár János leszögezte: az elmúlt harminc év legjobb kormányzati döntése volt a Fidesz–KDNP részéről a rezsicsökkentés bevezetése, amely, mint mondta, a magyar lakosság érdekeit szolgálta és szolgálja. Az országgyűlési képviselő szerint tíz év alatt minden magyar család nagyon sok pénzt tudott megspórolni az intézkedésnek köszönhetően, azonban a külső politikai és gazdasági kilátások miatt hozzá kellett nyúlni a rendszerhez.

– magyarázta Lázár János.

A gázfelhasználás 15 százalékos csökkentésére vonatkozó tervekkel kapcsolatban elmondta: másokhoz hasonlóan ő is úgy látja, az orosz áram és gáz megbélyegzése miatt komoly az esélye, hogy a következő hónapokban, télen nem lesz elegendő energia Európában. Hozzátette: Nyugat-Európában ellátási zavarokra kell felkészülni. Akinek van lehetősége, tegyen lépéseket áram- és gázfüggőségének csökkentésére – üzente a magyar embereknek a politikus.

Lázár János a kata adónem átalakítására is kitért: elmondása szerint azért volt szükség a változtatásra, mert a háború miatt az államnak tartalékot kell képeznie.

Sajnos rákényszerültünk, hogy bizonyos kapukat bezárjunk, ilyen volt a kata kedvezményes adózás is. A pénzre most máshol van szükség. Tartalékot kell képezni, átcsoportosítani a háborús védekezésre, a rezsicsökkentés megvédésére, sőt, ősszel várhatóan a Covid is visszajön, erre is fel kell készülnünk