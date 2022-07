A hőség a mentők munkájában is érzékelhető. Egyrészt az ő munkájuk is nehezebb ilyenkor, mert ugyan a mentőautók klimatizáltak, de a mentés nem mindig a mentőautókban zajlik, gyakran a tűző napon kell újraélesztést végezni. Másrészt a riasztások száma is sokkal magasabb a hőségben – mondta az Indexnek Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A szóvivő elmondta, hogy egy átlagos napon országszerte körülbelül 3500-szor riasztják a mentőket, ami már önmagában is óriási szám, és ha ezt elosztjuk, akkor kiderül, hogy félpercenként hívnak mentőt valahová.

A hőség idején azonban a riasztások száma tíz százalékkal emelkedni szokott.

Most is ezt látjuk, hiszen az elmúlt 24 órába 3780 esete volt.

Elmondása szerint ahogy elhúzódik a kánikula, ez még tovább is emelkedhet, mert az idős, szívbeteg emberek egyre nehezebben bírják a forróságot. Emlékeztetett: a holnapi meteorológiai előrejelzésben csupán nagyon kicsi enyhülés figyelhető meg, és kedd éjfélig továbbra is hőségriasztás van érvényben.

Folyamatosan próbálom én is az emberekhez eljuttatni azokat a figyelmeztetéseket, tanácsokat, amiket sokan már unalmasnak tartanak

– emelte ki a szóvivő. Ezek egyike a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, amit az emberek már maguktól is tudnak.

De van egy ilyen csapda a történetben, hogy az ember nem mindig érzi magát szomjasnak ilyenkor, és ha nem szomjas, akkor nem iszik. A szervezet ilyenkor nem szomjúságot, hanem éhséget vagy fáradtságot érzékel

– magyarázta Győrfi Pál, hozzátéve: ha valaki kitapasztalta, hogy mit bír a szervezete, az ebben az időszakban nem érvényes, mert sokkal kevesebben bírunk ilyenkor.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt tanácsolta, hogy ezt az időszakot több pihenéssel és árnyékban töltsük.

Ilyen időben nő az ájulásos rosszullétek száma, a szívinfarktusgyanú, és ahogy a hőség fokozódik, úgy az egészséges fiatalok is rosszul lehetnek, ha sokat álldogálnak a napon – magyarázta, hozzátéve, hogy őket általában ájulásos rosszullétekhez szokták hívni, de az is lehet ijesztő. Ha valaki ájuldozik, ne tartsuk állva az illetőt, hanem fektessük le egy árnyékos, hűvös helyen, hogy a feje lejjebb kerüljön, a lábát egy kicsit feljebb emelhetjük, és akkor nem is fog elájulni, vagy hamar magához tér. Ilyenkor nem is biztos, hogy kórházba kell menni, de súlyos rosszullét esetén nyilván azonnal mentőre van szükség.

