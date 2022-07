Kedden jön a hidegfront, addig kell még kibírni

Keddre érkezik egy hidegfront, de többfelé továbbra is 35 Celsius-fok körüli csúcsértékek várhatók. A jövő hétvégén mérséklődhet érdemben az elmúlt napokban tapasztalt hőség, akkor már jellemzően 30 fok körül, sok helyen az alatt alakulnak a maximumok. A jövő héten a napsütés mellett többször várhatóak szórványosan záporok, zivatarok.

Vasárnap a gomoly- és fátyolfelhők mellett az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Főleg a Miskolc–Békéscsaba vonal széles sávjában lehet több a felhő, néhol csapadék is előfordulhat – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A prognózis szerint éjszakára megszűnik a csapadék, csökken a felhőzet, mindenütt kiderül az ég, és hétfőn is túlnyomóan derült, száraz idő várható.

A prognózis szerint az északi, északnyugati szelet vasárnap délután sokfelé erős, zivatar környezetében átmenetileg viharos lökések is kísérhetik. Hétfőn legfeljebb élénk széllökések lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között, az északi völgyekben és a hidegre érzékeny helyeken 10 fok körül alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 31 és 37 fok között valószínű.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A meteorológiai szolgálat hét megyében zivatarok miatt adott ki figyelmeztetést. A figyelmeztetés

Békés,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Nógrád

és Jász-Nagykun-Szolnok megyében van érvényben.

Hőség miatt négy megye kivételével az ország egész területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A másodfokú figyelmeztetés a hőség miatt Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyére érvényes.

Hétfőn általában 25, az Alföld déli felén 27 fok körül alakulhat a napi átlaghőmérséklet. Az előrejelzés szerint túlnyomóan derült, száraz idő várható. A minimumok általában 14 és 20 fok között, az északi völgyekben és a hidegre érzékeny részeken 10 fok körül alakulnak. A legmagasabb hőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.

Jön a hidegfront

Kedden egy hidegfront egyre szakadozottabb, gomolyos felhőzete vonul át a térség felett. Előtte délkeleten még többórás, másutt néhány órás napsütés is várható. Az ország északnyugati felén több helyen, máshol elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar.

A szél sokfelé megerősödik, zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 11 és 23 fok között alakul, a szelesebb tájakon, vízpartokon mérhetik a magasabb, az északkeleti völgyekben az alacsonyabb értékeket. Délután általában 30-39, nyugaton, északnyugaton 26-29 fokot mérhetnek.

Szerdán és csütörtökön sok lesz a napsütés. Általában száraz idő várható, de elvétve előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, szerdán néhol időnként meg is erősödik. Szerdán a hajnali 13–21 fokról 29–35 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön a minimumok 12 és 21, a maximumok 30 és 37 fok között alakulnak.

Pénteken is több órára kisüt a nap, de főleg a nap második felében északnyugat felől egyre több felhő érkezhet, és szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél is. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, a délutáni órákban általában 30 és 36 fok között valószínű, de északnyugaton ennél hűvösebb is lehet.

Szombaton felhőátvonulások várhatók hosszabb-rövidebb napsütéssel. Több helyen előfordulhat zápor, zivatar. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között valószínű. A csúcsértékek 26 és 34 fok között várhatók.

Vasárnap szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, délután általában 25 és 30 fok között valószínű – olvasható az előrejelzésben.

(Borítókép: Oláh Tibor / MTI)