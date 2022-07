Schiffer András: Orbán Viktor tudatos kiszólása volt a fajok keveredéséről szóló rész

Tudatos kiszólás volt Orbán Viktor miniszterelnök részéről a fajok keveredéséről szóló rész a Tusványoson tartott előadásában. Erről Schiffer András, az LMP korábbi elnöke beszélt a Hír TV Napi Aktuális című műsorában.

Schiffer András elmondta, hogy szerinte a miniszterelnök tusványosi beszéde nem tartalmazott különösebb újításokat. Hozzátette: nem pusztán a nyugati civilizációval van probléma, hanem magában a globális kapitalizmusban mint rendszerben.

A korábbi politikus a Mandiner beszámolója szerint azt is megjegyezte, szerinte az Orbán Viktort antiszemitizmussal vádoló megjegyzések igaztalanok.





Lemondás, szerencsétlen szóhasználat, nonszensz vádak

A Tusnádfürdőn elhangzott mondatok miatt később lemondott tisztségéről Hegedüs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott. Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija, Köves Slomó szerint kifejezetten szerencsétlen szóhasználat volt „fajok keveredéséről” beszélni, hiszen Isten minden embert a maga képmására teremtett.

A Mazsihisz is kifogásolta Orbán Viktor tusványosi beszédét. A szervezet azt írta: a miniszterelnök szóhasználata élesen szembemegy azzal a gyakorlattal, amely eddig a zsidó közösség számára európai összehasonlításban is egyedülálló biztonságot jelentett. A kifogásolt rész miatt a Magyar Tudományos Akadémia több tagja is petíciót indított.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán egy sajtótájékoztatón reagált Orbán Viktor tusványosi előadásával kapcsolatos beszédére, ahol egy újságírói kérdésre adott válaszában nonszensznek nevezte a rasszizmussal kapcsolatos vádakat.

A tárcavezető kijelentette: Orbán Viktor „politikájának szíve közepe” pont hogy zéró toleranciát tanúsít a rasszizmussal, antiszemitizmussal szemben.

Én tizenhat éve dolgozom személyesen közvetlenül a miniszterelnök mellett különböző pozícióban, és teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy a politikájának az egyik szíve közepe az éppen az, hogy zéró tolerancia van érvényben mind az antiszemitizmussal, mind a rasszizmussal szemben. A miniszterelnököt ilyennel vádolni nonszensz!

– fogalmazott Szijjártó Péter.