Pornográf jelenetet rögzítettek egy pécsi buszon, vizsgálat indult

Megdöbbentek egy pécsi busz utasai, amikor egyik este a mellettük lévő ülésen egy nő orálisan kényeztette párját mindenki előtt, hívta fel a figyelmet a Tények. Az esetről felvétel is készült.

A felvételen először csak a férfi látható, aztán egy fej is felbukkan az ölében, jól látható, hogy a nő nem szunyókálás szándékával hajolt oda a párja ágyékához. Mindezt egy utas videóra vette, a felvétel aztán a Tények birtokába került.

A hírek szerint a járat mindig tömve van utasokkal, köztük gyerekekkel, még este is sokan szállnak fel rá. Az ott élők szerint elfogadhatatlan, hogy valaki nyilvánosan csinál ilyet. A videón az is látszik, hogy míg a nő kényeztette ismerősét, egy nyugdíjas is felszállt az első ajtón az egyik megállóban. A párt azonban ez sem zavarta. Vannak olyan hangok, melyek szerint büntetést érdemelnének a szerelmesek.

Egy ügyvéd szerint súlyos pénzbüntetésre számíthatnak a videó szereplői, amennyiben sikerül őket beazonosítani. A busztársaság és a rendőrség sem kívánt nyilatkozni az ügyben. A Tények úgy tudja, egyelőre nem sikerült azonosítani a felvételen látható fiatalokat.