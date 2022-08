Intenzív felderítés zajlik a Tarna vizének ellopása miatt

Gyetvai Péter kompolti természetfotós, ökoturisztikai szakújságíró feljelentése nyomán a rendőrség mellett a megyei kormányhivatal több egysége is vizsgálatot indított az ügyben.

A Füzesabonyi Rendőrkapitányságon külön nyomozócsoport alakult annak a büntetőfeljelentésnek a kivizsgálására, amely szerint a Debrői Tóth és Tóth borászat a Tarna vizét kiszivattyúzva ökológiai katasztrófát okozott az utóbbi másfél évtizedben rendkívüli biodiverzitást elérő kis heves megyei folyó alsó szakaszán.

A Tarna melletti Kápolna községben található Macskaárvaház Alapítvány kuratóriumi elnöke, Bóday Pál a Kompolti Híradó kérdésére megerősítette: információi szerint intenzív felderítő munkát folytat a rendőrség, amelynek keretében helyszíni szemlére, iratok lefoglalására és számos tanúkihallgatásra is sor kerül a napokban.

Meghallgatták Szalóki Péter gazdálkodót, Kápolna község alpolgármesterét, aki az egyike volt azon civileknek, akik lebontották a Tóthék által emelt illegális gátat, amely mögött két szivattyúval a folyócska teljes vízmennyiségét kiszivattyúzták.

Vízlopás megbánás nélkül

„A Tarna vizének ellopása és az élővilág elpusztítása mellett a debrői Tóth Borászat legsúlyosabb és legcinikusabb bűne, hogy a cégvezetők a történtek után semmifajta tevőleges megbánást nem tanúsítottak, sőt sajtóorgánumok fizetett cikkeiben a helyi természetvédőket, gazdálkodókat, mezőőröket, polgárőröket gyalázták, és azt próbálják elhitetni a közvéleménnyel, hogy a Tarna folyó az ő vízkivételük nélkül is kiszáradt volna” – magyarázta Bóday Pál, hozzátéve: őt is hamarosan kihallgatja a Füzesabonyi Rendőrkapitányság, ahova egy újabb büntetőfeljelentés is visz magával, mert kiderült, alapos a gyanú, hogy a Tóth borászat a szomszédos Kompolton illegálisan a szennyvízhálózatba juttathatott szennyező anyagokat.

Tóthék állításának egyértelmű cáfolata, hogy a régóta aszály sújtotta térség összes folyócskája, a Galga, a Bér-patak, a Zagyva, a Laskó-patak és az Eger-patak medrében mindmáig csordogál a víz, holott vízgyűjtő területük hasonló hidrológiai adottságokkal bír.

A különbség az, hogy ezeknek a folyóvizeknek a vizét nem emelte ki egy gátlástalan cég, így a legszörnyűbb aszály közepette is megmaradhattak vizes élőhelynek, és megmentették élőviláguk nagy részét. Csak a Tarna pusztult el

– fogalmazott Bóday, hozzátéve:

A hatóságoknak meg kell vizsgálniuk azt is, milyen felelősség terheli az érintett polgármestert, jegyzőt és a vízügyi hatóság helyi szakaszmérnökét, aki hónapokig tétlenül figyelte a gátlástalan és szabálytalan vízkivételt.

Bojkottot hirdetett Eger polgármestere is a borászatok ellen

Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere bojkottot hirdetett a Debrői Tóth és Tóth borászat termékei ellen, és kezdeményezi, hogy tiltsák ki a céget az egri közpénzekből szervezett boros eseményekről. Bóday bízik benne, hogy a Tarna mente összes polgármestere csatlakozik a kezdeményezéshez.

A Debrői Tóth és Tóth borászat vízkivételét számos politikus, a Tarna mentén fekvő Kál polgármestere, Morvai János, az egri DK vezetője, Balla Péter, Mirkóczki Ádám és Illés Zoltán, a Fidesz korábbi környezetvédelmi államtitkára is elítélte.

(Borítókép: A Tarna folyó Jászjákóhalmánál 2017. március 18-án. Fotó: Molnár Zsolt / Index)