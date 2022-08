Letartóztatás lett a love story vége

Egy 50 éves faddi nő tett bejelentést 2021. július végén, hogy egy társkereső alkalmazáson keresztül összeismerkedett egy férfival, aki török építészmérnöknek adta ki magát. Körülbelül egy hónapig írogattak egymásnak, majd a férfi azt állította, hogy egy nagy értékű csomagot küldött a bejelentőnek. Rábírta a nőt, hogy a csomag behozatali vámjaként egy általa megadott pénzintézetnél vezetett bankszámlára és névre fizessen be 352 ezer forintot, aminek ő eleget is tett.

A csomag azonban nem érkezett meg, és a férfi is elérhetetlenné vált.

Az ügyben a szekszárdi rendőrök nyomozni kezdtek, és eljutottak a bankszámla tulajdonosához, egy 51 éves budapesti nőhöz. Megállapították, hogy a számlaszámára több hasonló befizetés is érkezett más károsultaktól több mint hárommillió forint értékben.

A nyomozók a nőt gyanúsítottként hallgatták ki pénzmosás bűntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Ennek során beismerő vallomást tett, és elmondta, hogy a számlanyitásra egy magyar nő és egy afrikai férfi vette rá. A számlán lévő pénzt a későbbiekben a magyar nőnek kellett átadnia.

A rendőrség azt is megállapította, hogy az 51 éves nőnek más bankoknál is voltak bankszámlái, melyekre húsz- és harmincmillió forint közötti, eddig ismeretlen károsultak által befizetett pénz érkezett. Ezt is az említett magyar nőnek kellett átadnia.

A rendőröknek a széles körű nyomozás során sikerült a magyar nő és az afrikai férfi személyazonosságát megállapítaniuk. Kiderült, hogy egy házaspárról van szó, akiknek már korábban is voltak hasonló ügyeik. A budapesti lakásukon megtartott kutatás során mobiltelefonokat, tableteket, laptopot, készpénzt és más bizonyítékokat foglaltak le.

A 40 éves magyar nőt és a 35 éves nigériai állampolgárságú férfit a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki csalás vétség és pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Előbbi tagadta a bűncselekmények elkövetését, társa pedig nem tett vallomást.

A férfit ezt követően őrizetbe vették, és az ügyészségen előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.

A bíróság a 35 éves gyanúsítottat a napokban letartóztatta, az ügyben a Szekszárdi Rendőrkapitányság tovább folytatja a vizsgálatot.