A szavazatok újraszámlálását kéri az ellenzék Budafokon

A szavazatok 50,5 százalékával a Fidesz–KDNP jelöltje, Krieger Krisztina nyerte a Budapest XXII. kerületében tartott időközi önkormányzati választást vasárnap. Ellenfele, a Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik jelöltje egy hajszál híján maradt le, Kapitány Alexandra a szavazatok 49,5 százalékát zsebelte be.

Havasi Gábor, a fővárosi közgyűlés momentumos tagja Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a kerület fideszes polgármestere, Karsay Ferenc „törvénytelenül, több alkalommal az önkormányzat felületein, azaz közpénzből, a lakosságot egyoldalúan tájékoztatva kampányolt a Fidesz jelöltje mellett".

A történtek miatt a helyi Momentum törvényi határidőn belül, szerdán a Fővárosi Választási Bizottsághoz fordult – derült ki Havasi Gábor posztjából.

„Kértük a szavazatok újraszámlálását is, hiszen a 10 szavazatnyi különbség minimális, és több olyan esetről is értesültünk mindhárom szavazókörből, amelyek miatt a megállapított eredmény téves lehet” – tette hozzá az ellenzéki politikus, aki a közelmúltban Karsay Ferenc fideszes polgármestert egy másik választási ügyben is megvádolta, a részletekről itt írtunk korábban.