Valamit titkolhatnak, mire készül Gyurcsány Ferenc?

„Rendszerrel szembe rendszert kell építeni” – kezdte Gyurcsány Ferenc hétfő délelőtti Facebook-posztját, amelyet az elmúlt időszakban megszokott „készülünk” kifejezéssel zárt.

„Magyarországnak olyan kormány kell, amelyikben megbíznak az emberek, amelyikben megbízik a világ. Ilyen kormányunk lesz. Készülünk” – fogalmazott a DK elnöke szombaton, többször is öregúrnak nevezve a miniszterelnököt.

Egy nappal korábban már a leendő feladatokra készült Gyurcsány Ferenc: „Mi meg majd azt tesszük, ami a dolgunk, amire megválasztanak bennünket: békét teremtünk, megértést, rendbe tesszük közös dolgainkat. Lesz itt feladat. Nem is kevés. Készülünk.”

Július 28-án a korábbi miniszterelnök arról írt, hogy Orbán Viktor megbukik, „menőfélben van”, ők pedig készülnek:

Az öregúr most bukik meg itthon, mert kiderült, hogy rendszere tarthatatlan, ígéretei a semmibe zuhannak. És most bukik meg a világban, mert zavaros gonoszsága már csak vállalhatatlan történelmi gazembereknek kell. Az öregúr menőfélben van. Mi meg készülünk.

Két nappal a fenti posztot megelőzően kifejtette Gyurcsány Ferenc, hogy „az idő magától is megoldaná, a mi dolgunk, hogy lerövidítsük az időt”. Hozzátette: „A politika girbegurba tévútjai idővel kiegyenesednek. A történelem útjába simulnak vissza. Éles kanyarral, vagy simább csatlakozással.”

A DK elnöke itt már azzal számolt, hogy ők lesznek a rendszerváltók:

Az idő visszabillenését a rendszerváltás hozza el. És mi leszünk a rendszerváltók. Magyarország, a hazánk, okos, nyugodt vidék lesz. Egymásra is vigyázó emberekkel. Az emberi élet mindenkit megillető lehetőségével. Az a dolgunk, hogy gyorsítsuk az időt. Hogy minél gyorsabban visszatérjünk a történelem főutcájára. Készülünk.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában megkérdezték Vadai Ágnes, hogy mire készül a Demokratikus Koalíció, de a pártelnökhöz hasonlóan csak annyit mondott, hogy „készülünk”.

Mire készülnek?

Nagy Attila Tibor szerint nem könnyű megmondani, hogy mire készül a Demokratikus Koalíció, mert „ezt ők maguk sem tudják, vagy titkolják”.

Valahányszor megkérdezik őket erről, mellébeszélnek, de olyan érzésem van őket hallgatva, hogy nem gondolták végig magukban sem ezt a »készülést«. Ez mostanában amúgy is jellemző a DK kommunikációs üzeneteire: feldobnak egy témát, szlogent – lásd »törvénytelen a kormány« –, ez a szlogen viszonylag nagyot szól a médiában, de igazából nem tudják rendesen megmagyarázni. Amikor Kálmán Olga frakciószóvivőt a »törvénytelen kormány« jelszóról kérdezték az ATV-ben, akkor a politikus egy rosszul sikerült interjúba szaladt bele, mert képtelen volt logikusan megmagyarázni, mitől törvénytelen a kormány akkor, ha a DK beül a parlamentbe

– válaszolta lapunk kérdésére a politikai elemző.

A DK, bár a parlamenti frakciójuk létszámát tekintve a legerősebb ellenzéki párt, Nagy Attila Tibor szerint nem domináns ereje az ellenzéki térfélnek, az 57 hatpárti ellenzéki mandátumból 15 a DK-é, miközben például a Momentum 10 mandátummal rendelkezik.

Az elemző úgy látja, hogy a DK-nak vannak furcsa döntései mostanában: „miközben törvénytelen kormányt emlegettek korábban, azt az Oláh Lajost jelölték a parlament alelnökének, akinek a Kínával kapcsolatos nézetei nem igazán különböznek a magyar kormányétól, általában véve is igaz, hogy Oláh az elmúlt években visszafogottan kritizálta Orbánékat. Miközben a DK rettenthetetlen ellenfélnek adja elő magát, nem tiltakozott az ellen, hogy képviselője, Vadai Ágnes az Országgyűlés jegyzője legyen. A DK országgyűlési képviselője, Varga Zoltán pedig elfogadta az általa sokat szidott fideszes többségtől a népjóléti bizottság elnöki tisztségét”.

Az elemző hozzátette, a fővárosi politikában is látunk „furcsaságot”, mert azt a Bősz Anettet választatták főpolgármester-helyettesé, aki nem is a DK-ból, hanem a Magyar Liberális Pártból érkezett. Nagy Attila Tibor részletezte: Bősz Anett nem töltött be korábban polgármesteri tisztséget, és ha esetleg ez lenne a cél, „nagyon fel kellene őt építeni ahhoz, hogy a következő főpolgármester választáson eséllyel induljon Karácsony Gergely ellen”.

Nagy Attila Tibor aláhúzta:

A Gyurcsány-faktor ténylegesen akadályozza a párt további emelkedését, Gyurcsány Ferenc még az ellenzéki oldalon belül is megosztó személyiség, jól mutatja ezt, amikor Márki-Zay Péter vasárnap bejelentette, hogy nem támogatják a jövőben a DK jelöltjeit, akkor Gyurcsányt többször is határozottan bírálta.

Erősödhet az ellenzék?

Nagy Attila Tibor az erre vonatkozó kérdésünkre elmondta: „az új katatörvény, a rezsicsökkentés szigorítása, a céges autók kivonása a benzinárstopból megszorító intézkedések, várható a Fidesz népszerűségének a csökkenése”, ugyanakkor két dologra hívta fel a figyelmünket.

Az egyik, hogy a Fidesz a ciklus első felére teszi a kevésbé népszerű, megosztó döntéseket, „hogy aztán a ciklus második felében osztogathasson”. A másik, hogy a Fideszben csalódottak, „ahogy azt már tapasztaltuk az elmúlt évtizedben, először a bizonytalanok táborát gyarapítják”.

Aki a Fideszre adta a voksát, azért is tette, mert az ellenzék körében nem látott vonzó kínálatot

– rögzítette az elemző, azzal folytatva, hogy az ellenzéki pártok nagy része „most sem mutat vonzó képet”.

A DK-t terheli Gyurcsány személye és az elbizonytalanodott vonalvezetés, a Jobbikot még mindig belső viszály nyomja, az MSZP népszerűsége a parlamenti bejutási küszöb alatt van, a Párbeszéd, az LMP pedig szabad szemmel is alig látható. A Mi Hazánk tudatosan építkezik, ám szélsőjobboldali gondolatvilága sokak számára riasztó vagy furcsa, sokan jobban szeretik a kiszámíthatóságot, a politikai langyos vizet, és ebbe az attitűdbe a nemzeti radikalizmus egyelőre nem fér bele

– vette sorra a pártokat Nagy Attila Tibor, azzal összegezve az ellenzék helyzetét, hogy ebből következően nem fognak profitálni a kormányoldal megszorító intézkedéseiből. Korábbi cikkünkben hosszabban is kérdeztünk elemzőket a pártpolitikai erőviszonyok várható alakulásáról.

(Borítókép: Gyurcsány Ferenc 2021. augusztus 29-én. Fotó: Mohai Balázs / MTI)