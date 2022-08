Tízéves mélyponton a véradási hajlandóság

Nyáron hagyományosan csökken az emberek véradási aktivitása, a megfelelő vérkészlet biztosításához azonban ilyenkor is legalább napi 1600-1800 véradóra van szükség – tájékoztatott a Magyar Vöröskereszt.

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat augusztusban országos plakátkampánnyal hívja fel a figyelmet arra, hogy a véradásról ilyenkor sem szabad megfeledkezni, hiszen az önzetlen segítségnyújtással rengeteg beteg ember életét lehet megkönnyíteni.

A kampány fő elemei olyan gyümölcsök, amelyek szinte már hozzátartoznak a nyár érzéséhez, ezt összekötve a véradással pedig az a célunk, hogy minél több leendő és már meglévő véradó figyelmét ragadjuk meg, akár nyaralás vagy pihenés közben is – hiszen számítunk rájuk nyáron is!

– közölte Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató-helyettese.

A plakátokat a fővárosban 18, vidéken pedig 30 helyszínen lehet megtekinteni augusztusban. A két szervezet emellett a közösségi médiában edukációs posztokkal és hasznos információk megosztásával is arra törekszik, hogy minél több emberben tudatosítsa: a véradás kiemelt jelentőségű a nyári időszakban is.

Vért bármilyen egészséges ember adhat, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét. A véradások az Országos Vérellátó Szolgálat szigorú szakmai előírásainak köszönhetően biztonságosan és zavartalanul látogathatók. Fontos, hogy a véradásra indulók fogyasszanak megfelelő mennyiségű ételt és folyadékot, valamint vigyenek magukkal személyi igazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát.

A KSH adatai szerint tavaly 330 820-an adtak vért Magyarországon, ami az elmúlt tíz év legalacsonyabb donoradata.

2012-ben még évente 425 ezren mentek el véradásra. Tavaly több mint hétezer kiszállást szerveztek meg, egy-egy kiszállásra 30 véradó jutott.

A nullás és a B vércsoportú Rh-negatív vérből három napra elegendő vészkészlete van az Országos Vérellátó Szolgálatnak, az A és az AB Rh-negatív, valamint a 0 Rh-pozitív vérkészítmények is csak négy napig biztosítják a betegek ellátását akkor, ha vérkészítményre lenne szükségük.

A levett vérből előállított legrövidebb lejáratú készítmény, az úgynevezett trombocita csupán 5 napig használható fel, ezért nagyon fontos a véradások állandó szervezése.

A levett vérből három vérkészítményt képesek előállítani: a vörösvértejt-koncentrátumot, a trombocitakoncentrátumot vagy friss fagyasztott plazmát. Ezeket akár három különböző beteg is megkaphatja. Korábban több egészségpolitikus is azt javasolta, hogy a jelenlegi 18 éves kor helyett már egy évvel korábban, 17 éves kortól is lehessen vért adni szülői engedéllyel. Ezzel a javaslattal az Országos Vérellátó Szolgálat is egyetértett, de egyelőre nem történt változás.