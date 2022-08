Akár 39 fok is lehet, több megyére is kiadták a figyelmeztetést

Szombaton egy hidegfront érkezik, melynek hatására a Dunántúl nyugati felén és északkeleten véget ér a hőség, azonban az Alföldön és a Duna vonalának tágabb térségében továbbra is 27 fok felett, helyenként 28-29 fok körül alakulhat a napi középhőmérséklet.

Szombaton a sok napsütés mellett intenzív gomolyfelhő-képződés várható, de az északnyugati megyékben több lehet a felhő. Az Északi-középhegységben helyenként kialakulhat zápor vagy zivatar, emellett a nyugati határ mentén is lehet számítani esőre – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A Dunántúlon az északnyugati szél erős, időnként viharos lesz. A Dunától keletre a délelőtti órákban inkább csak élénk, majd délután már erős, olykor viharos lökések kísérhetik az északkeleti szelet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 33 és 39 fok között alakul,

de az északnyugati megyékben ennél több fokkal hűvösebb is lehet az idő.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Hőség és zivatar miatt is kiadták a figyelmeztetést

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) zivatar miatt négy megyében, hőség miatt pedig 14 megyében adott ki figyelmeztetést.

Szombat délután az Északi-középhegység térségében helyenként zivatarok is kialakulhatnak, melyeket intenzív csapadék, szélerősödés és aprószemű jég kísérhet. Kisebb eséllyel (akár már szombat délelőtt is) a nyugati határszélen is megdörrenhet az ég.

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a Dunántúli-középhegység, valamint az Északi-középhegység térségében lehet számítani záporok mellett zivatarok kialakulására.

Szeles és hullámzó lesz a hidegfront

Ismét lesz egy kis dinamika a légkörben, ugyanis hétvégén egy hullámzó hidegfront érkezik a Kárpát-medence térségébe. A front elsősorban szélerősödést, hőmérséklet-csökkenést, visszafogott zivatarozást hoz majd magával – számolt be az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebookon.

A fronttérképen kirajzolódik a hidegfront, amely megkezdi kelet, délkelet felé való mozgását. A front az Alpok vonulatain hullámot vet, belassul, így Magyarország fölé már csak a szakadozott frontális felhőzet érkezik.

A front labilizálja a légkört, de kiterjedtebb konvektív eseményekre most nem kell készülni – tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy aki a tavak mellett tölti a hétvégét, mindenképpen figyelje és tartsa be a viharjelzést (ami ugye elsősorban a szélre vonatkozik).

(Borítókép: Zivatarfelhő Nagykanizsa felett 2022. május 25-én este. Fotó: Varga György / MTI)