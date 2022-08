Ki lesz Toroczkai László utódja?

A vasárnapi időközi választásokon Ásotthalom új polgármestert választ, és kiderül az is, hogy településvezető lesz-e Lázár János volt munkatársából.

Toroczkai Lászlót a 2013. december 15-én tartott időközin Ásotthalom polgármesterévé választották, 2014-ben és 2019-ben újrázott. A Mi Hazánk Mozgalom – a Jobbikból kiszakadva – 2018 nyarán bontott zászlót, a 2022-es országgyűlési választásokon 5,88 százalékos listás eredménnyel jutottak a parlamentbe, Toroczkai Lászlóból országgyűlési képviselő és egyben frakcióvezető lett, így távoznia kellett Ásotthalom éléről.

Az időközi polgármester-választást augusztus 7-én, vasárnap tartják. Az indulók:

Bardócz Csaba (független)

Greller Zsuzsanna (független)

Magyar Gábor (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Papp Renáta (független)

Szatler Tatjána (Megoldás Mozgalom)

A Mi Hazánk Mozgalom kedden jelentette be, hogy kit támogatnak:

A hétvégén sorra kerülő ásotthalmi időközi polgármester-választáson a Mi Hazánk Mozgalom a jelenleg még független alpolgármestert, Papp Renátát támogatja. A Mi Hazánk Mozgalom által megkezdett program további megvalósítását, a jelöltek közül, kizárólag vele tudjuk a jövőben a településen elképzelni.

Lázár János is beszállt a kampányba Mártélyon

Putz Anita mártélyi polgármester az április 3-i választások után arról írt Facebook-oldalán, hogy „sikertelenül hívott egy aktivista már a választás éjszakáján a nyertes oldalról, de azóta többször is, és végül a mártélyi családi házunkhoz is elment. Édesanyám mobilját elkérve személyesen is át tudta adni az üzenetet”, ami a településvezető szerint így nézett ki:

Álljak fel, míg méltósággal megtehetem. Hamarosan kezdődik a teljes lejáratás, megaláztatás, és akár sokkal rosszabb is. Nyert a kormányzó párt, nekem mennem kell.

Putz Anita azt is állította, hogy Lázár János találkozóra hívott a hat képviselőből négyet. A testület még áprilisban feloszlatta magát. A polgármesteri tisztségért két jelölt indul:

Putz Anita (független)

Ambrus István (független)

Lázár János, a térség országgyűlési képviselője Ambrus István mellett kampányol, júniusban a Facebook-oldalán úgy mutatta be, hogy „közel két évtizede ismerem Ambrus Istvánt, aki kiváló barátom, ugyanakkor nagyszerű munkatársam is volt”. A HódPress információi szerint Ambrus István korábban Lázár János sofőrjeként dolgozott.

A fideszes politikus – aki az idén indult kormányzati ciklusban újra miniszteri pozíciót kapott – így fogalmazott Mártélyról:

Ami kívülről látszik, hogy Mártély teljes csődben van. Működésképtelen a község, a gyeplő bedobva a lovak közé, semmilyen fejlődés, semmilyen fejlesztés nincs, a községházán a polgármester és a korábbi képviselő-testület fölélte a pénzt, és tele vannak adóssággal.

Lázár János azt is leszögezte, hogy „ha azt akarják, hogy Mártélyon ne csak adósság, hanem pénz is legyen, akkor Ambrus Istvánra kell hogy szavazzanak, mert azt szeretném világossá tenni, hogy olyan polgármesternek, aki csődbe vitte a települést, és lehetetlenné tette Mártély életét, a kormány nem fog segíteni”.

Orosházán ringbe száll a parlamenti ellenzék

Orosházán lemondás miatt van szükség időközi egyéni választókerületi képviselő-választásra. A jelöltek:

Gyapjasné Béres Enikő (független)

Nagy Zsolt (Mi Hazánk)

Németh Sándor (Momentum, DK)

Ujj György Imre (Munkáspárt–ISZOMM)

A választási eredményekre vasárnap késő estig kell várni.

(Borítókép: Ruzsovics Dorina / Index)