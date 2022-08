Cseh Katalin: Magyarország a jövőjét veszítené a tagság feladásával

Cseh Katalin a közösségi oldalán reagált Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő Magyarország uniós tagságát megerősíteni kívánó népszavazási kezdeményezésére.

Teljesen fölösleges politikai hazardírozás népszavazást kezdeményezni Magyarország EU-tagságáról. Tagok vagyunk, és azok is akarunk maradni – még a Fidesz-szavazók többsége is

– írta a Momentum EP-képviselője.

Ahogy korábban megírtuk, Ujhelyi István Indexhez is eljuttatott közleményében úgy fogalmazott, hogy a Fidesz-kormány hozzáállása nemcsak az uniós forrásokhoz való hozzájutást, hanem a nemzetközösségben való megmaradásunkat is veszélyezteti. Ugyanis egyre több kormánytag beszél negatívan Brüsszelről, és őket szerinte is csak az EU-s források kötötték az unióhoz, nem az értékek, emellett „Orbán Viktor már egyértelművé tette, hogy számára az unión kívül is van élet” – emelte ki az MSZP EP-képviselője.

Ujhelyi István emiatt aggályát fejezte ki, hogy ilyen felfogással ingatag az EU-s megmaradásunk kormányzati akarata, annak ellenére is, hogy a magyarok többsége maradna, csak minden ötödik Fidesz-támogató lépne ki. Ezért indítványozott Ujhelyi népszavazást, hogy megerősítsék az állampolgárok a többségi népakaratot, ezzel pedig stabilizáljuk helyzetünket.

A következő napokban szándékában áll az illetékes választási bizottsághoz benyújtani a jogászokkal egyeztetett következő népszavazási kérdést:

Egyetért-e ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt Magyarország európai uniós tagsága iránti elkötelezettségéről?

– ismerteti Ujhelyi, aki szerint ez a hatályos szabályoknak és a célnak egyaránt megfelelő kérdés. Az MSZP parlamenti frakciója ezzel párhuzamosan benyújtja azt a törvényjavaslatot, amelyet a népszavazási kezdeményezés akar kikényszeríteni a magyar választók akaratának megfelelően. Ha ezt a Fidesz parlamenti többsége elfogadja, akkor nem kezdeményeznek referendumot az ügyben.

A népszavazás megnyitná az utat az euroszkeptikus indulatok felkorbácsolása előtt

Erre Cseh Katalin úgy reflektált, hogy kockázatos válságban népszavazást kiírni, ugyanis lehet, hogy fordítva sül el, ahogy David Cameron és a Brexit példája mutatja. Magyarország pedig többet veszítene a briteknél a tagság feladásával: a jövőjét.

Tehát nem fogjuk támogatni ezt a népszavazást. Magyarország uniós tagságát pedig természetesen igen

– húzta alá a momentumos politikus.

Erre Ujhelyi azonnal válaszolt: szerinte felesleges a kérdésből ellenzéki szkandert csinálni, hozzátéve, hogy a Fidesz megteremtette a törvényi lehetőségét annak, hogy a nép megkérdezése nélkül kiléptesse hazánkat az unióból!

Ez a kezdeményezés semmiben nem hasonlít a Brexit-szavazáshoz, hiszen jogilag nem a tagságról, hanem egy kötelező érvényű, a tagságot támogató törvény elfogadásáról szól. Vagyis egy érvénytelen referendum sem kockáztatja hazánk uniós tagságát, de legalább kiugrasztja a fideszes nyuszit a bokorból

– indokolta. Amire nem sokkal később ugyanott Cseh Katalin is reagált:

Szó sincs belső ellenzéki szkanderről. Egy ilyen népszavazás megnyitná az utat az euroszkeptikus indulatok felkorbácsolása előtt, és növelné, nem csökkentené annak az esélyét, hogy kisodródjunk az EU-ból. A cél helyes, az eszköz hibás

– ezzel lezárta a Momentum delegáltja a kommentháborút. Párttársa, Kele János is ugyanezen a véleményen van, szerinte az MSZP ezzel a lépéssel sorstragédiát kockáztatna.

A Jobbik is népszavazást kezdeményez

Ujhelyi levele után pár órával a Jobbik is reagált a kérdésre, igaz, ők nem a közösségi oldalon, hanem közleményben tudatták, hogy hétfő reggel sajtótájékoztatót tartanak „Magyarországnak az unióban a helye – népszavazást kezdeményez a Jobbik” címmel. A közleményben nem említették sem azt, hogy ez az MSZP indítványához hogyan kötődik, vagy hogy ők milyen kérdést tennének fel az embereknek a referendumon.

(Borítókép: Cseh Katalin. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)