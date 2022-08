Kétes múltú szakemberek landoltak Ferencváros önkormányzati cégeinél

Ferencváros mára parkolópályára került politikusok vagy a politika körül forgolódó szakemberek kifizetőhelye lett. Ezt vetik a IX. kerület működését figyelemmel kísérők a városvezetés szemére. A médiacég körül kialakult konfliktusok feltérképezését követően most annak néztünk utána, ki honnan, miért és milyen kapcsolatokon keresztül jutott el Baranyi Krisztina polgármester kerületébe.

Ferencváros polgármestere számos elképzelésével, javaslatával egyedül marad saját képviselő-testületével szemben, így igencsak vontatottan haladhatnak előre a IX. kerület ügyei. Baranyi Krisztina városvezetői gyakorlatát a helyi ellenzék mellett saját szövetségesei is rendre kritizálják, rutintalanságot és kompromisszumképtelenséget vetve a szemére.

A polgármester közben azt állítja, a háta mögött megkötött alkuk miatt Ferencváros a pártok kifizetőhelyévé vált.

Ami tény, a legutóbbi rendkívüli testületi ülésen nem sikerült tíz támogató szavazatot gyűjtenie ahhoz, hogy az MSZP javaslatára a kerületi médiacég élére megválasztott Hoffmann Györgyöt (Kálmán Olga férjét) visszahívja pozíciójából. Az ülésen Hoffmann-nal szemben érdemi kritikát Baranyi Krisztina nem fogalmazott meg, a vita azonban egy ponton parttalanná vált, az MSZP-frakció pedig elhagyta a termet.

Amint arról korábban már írtunk, a Ferencváros médiacége körül kialakult vita eredményeképpen a működés leállt, a 9 Magazinnak nincs hivatalosan főszerkesztője, a lap nem jelenik meg, mert a városvezetés nem hajtja végre a Hoffmannt kinevező testületi döntést, visszavonatni viszont nem tudta. Jelenleg zajlik a Hoffmann-nal szembeni polgármesteri vétó körüli jogászkodás.

Kevesebb szó esett azonban a szomszédos pesti kerületekből „importált” szakemberekről.

A Fidesz frakciója dobta fel a labdát a legutóbbi képviselő-testületi ülésen azzal, hogy rákérdezett a polgármesternél: dolgozik-e egy Borka-Szász Tamás nevű ember a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft.-nél (Feszofe). Ő ugyanis az a DK-s erzsébetvárosi politikus, aki a VII. kerületi önkormányzati képviselői mandátumáról lemondani kényszerült, miután kiderült, hogy az önkormányzat épületében, az ottani elektromos hálózaton nagy teljesítményű számítógépeket üzemeltetett bitcoinbányászat céljából. Miután kiderült, hogy dolgozik, Baranyi Krisztina éles kirohanást intézett szóban és közösségi oldalán is az MSZP ellen.

Hogy a pártok közti háttérmegállapodások polgármesteri gyanúja nem teljesen alaptalan, azt jelzi, hogy a Feszofe vezetője az a Polyák Béla, aki korábban az MSZP (az ellenzéki demokrata frakció) frakciótitkára volt; ő pedig az önkormányzat parkgondozásért felelős cégének igazgatójaként most úgy látta, Borka-Szász a Feszofe ideális pénzügyi vezetője lehet. A párt részéről viszont azt hangsúlyozták, hogy a cég által adható alacsony bér miatt nem volt tolongás ezért a pozícióért. Arra is felhívták a figyelmet, hogy bizonyos ügyek mentén a Fidesz és a polgármester rendre egymásra talál, ezeket pedig Baranyi arra is felhasználja, hogy saját szövetségeseibe belerúgjon.

Hasonlóan Hoffmann György és Borka-Szász Tamás ferencvárosi felbukkanásához, egy Józsefvárosból távozni kényszerülő DK-közeli munkatárs is megjelent a IX. kerületben – erre a momentumos képviselő, Mátyás Ferenc hívta fel a figyelmet.

Gőz Gabriella korábban a VIII. kerületi Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (JKN) vezetőjeként felügyelte azt a bérbeadási eljárást, amely a kerület káptalanfüredi ingatlanát a Vitorlázó Gyermekekért Egyesületnek engedte át. Érdemi bevételük a strand üzemeltetéséből nem származott, kiadásuk viszont igen. A JKN bérleti pályázatnak az a tény kölcsönöz különös ízt, hogy maga a kiírás – a pályázaton később nyertes – Vitorlázó Gyermekekért Egyesület számítógépén készült. Az ügyben Pikó András polgármester által elrendelt belső ellenőrzés szabálytalanságokat tárt fel, ezért kellett Gőz Gabriellának mennie.

A Gyurcsány Ferenc egykori sajtósaként is ismert hölgy nem sokkal később Ferencváros vagyonkezelő cégénél, a FEV IX-nél talált menedékre. Annál az önkormányzati cégnél, amelyet Pataki Márton, az Együtt egykori elnökségi tagja vezet. Ebből a pártból ered az ismeretsége és bizalmi viszonya Baranyi Krisztinával (az óbudai MSZP-ből az Együtthöz csatlakozó politikus ma már a Momentum III. kerületi tagja). Ugyanakkor Gőz Gabriella tanácsadói szerződése éppúgy nem volt egyeztetve a baloldali frakciókkal, ahogy Borka-Szász szerepvállalása sem, mégis csak az utóbbi igazolást kísérte hangos polgármesteri tiltakozás. Erről Gyurákovics Andrea, a Fidesz helyi frakcióvezetője azt mondta: kettős mércét alkalmaz a polgármester, amikor a médiacég éléről a vitatható döntést hozó Hagymási Zoltánt leváltja, de nem teszi ugyanezt az általa is felháborítónak minősített döntést hozó Feszofe igazgatójával.

(A hasonló módon ide ejtőernyőzött Gőz Gabriella ellen nem volt Baranyi Krisztinának kifogása, amit az is jelez, hogy őt javasolta a kerületi médiacég vezetőjének.)

Pénzek és szakemberek

Az önkormányzatoknál három tevékenységi kör tekinthető kifejezetten hiányszakmának: a mérnöki, az informatikai és a gazdasági/pénzügyi. Az ilyen szakembereknek csupán a piaci bér töredékét képesek az önkormányzatok kínálni, ezzel indokolták a baloldalon lapunknak, hogy miért üdvözölték az említett szakemberek érkezését. A jelenleg bizonytalan helyzetű médiacég vezetője nettó négyszázezer forintos fizetést kaphat, és Borka-Szász Tamás is e körüli összeget vihet haza. Jónak nevezhető fizetéseket – hatszázezer és egymillió forint között – inkább a polgármesteri kabinet munkatársai vehetnek fel (például Ignáth Kitti, aki az MKKP érdi országgyűlési képviselőjelöltje volt, vagy Terdik Roland, aki ugyancsak az MKKP színeiben mérettette meg magát a VII. kerületi időközi önkormányzati választáson).

Emlékezetes, hogy még az év elején a helyi Momentum, DK, MSZP, Jobbik és Párbeszéd összesen tíz képviselője arról nyújtott be javaslatot, hogy jelentősen emeljék meg saját fizetésüket. Ha ezt az előterjesztésüket megszavazta volna a testület, az átlagbérnél hetven százalékkal magasabb jövedelemre tehettek volna szert a testületben ülő tanácsnok vagy bizottsági tag képviselők.

Gőz Gabriella pontos tevékenységéről és honoráriumáról megkérdeztük az önkormányzati cég igazgatóját, de egyelőre nem érkezett válasz.

(Borítókép: A Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal eklektikus neoreneszánsz épületének bejárata a Bakáts tér 14. szám alatt 2021. április 1-jén. Fotó: Róka László / MTI)