A magánterületen engedéllyel kivágott fákat a II. kerületi önkormányzat tűzifaként hasznosítja – erről posztolt a főváros egyik legzöldebb kerületének polgármestere. Örsi Gergely vállalása szerint ingyenesen elszállítják és a legrászorultabb kerületi lakosoknak ajánlják fel.

Korábban a magánterületen feleslegessé váló fák kivágásáért és elszállításáért több tízezer forintot is fizetni kellett.

A polgármester bejegyzésében most azt írta, a kerületben közterületeken kivágott fákat eddig is kiszárították és odaadták a rászorulóknak, most annyi az újdonság, hogy – jelzés esetén – immár magánterületről, kertekből, udvarokból is elviszik, tárolják és kiszállítják a tüzelőnek alkalmas minőségű és méretű fákat. Örsi Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Tudjuk, hogy ezzel kis segítséget tudunk nyújtani, de ezzel segíthetünk, hogy ne vágjanak ki még több fát vagy ne szeméttel fűtsenek. Ezért is hívom fel a figyelmét a többi kertvárosi résszel rendelkező kerületnek és településnek, hogy cselekedjenek hasonlóan.

Bár a II. kerület lakosságának jövedelmi helyzete (a XII. kerület mellett) a legmagasabb még fővárosi viszonylatban is, de még a budai zöldövezetben is előfordul, hogy keresőképtelenné vált emberek elvétve szeméttel fűtenek.

Az új, lazított fakitermelési szabályozás nyomán Örsi Gergely most egyeztetést kezdeményezett a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel annak érdekében, hogy az új szabály ne vezessen tarvágáshoz, erdőirtáshoz.