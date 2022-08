OMSZ: Hozzá nem értők kritizálják a mentők ötletét

Az Index is megírta, hogy az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) biciklis mentőket vetne be Budapesten. Csütörtökön a Mentődolgozók Szövetsége közleményben bírálta a kerékpáros egység bevezetését, amire most megérkezett a válaszreakció.

Mint írták, egykor a mentőmotorok bevezetése is furcsa ötletnek tűnt Magyarországon, mára azonban az egyik leghatékonyabb mentőeszközként tartják számon a kétkerekű mentőket, akik 2005 óta többszáz életet mentettek meg.

Most az (elektromos) biciklis mentők bevezetésének ötletét is kritizálják a hozzá nem értők, pedig Budapest belvárosában, vagy például a Budai Várban óriási előnyt jelenthet a tömegben is könnyen közlekedő jármű, amin az életmentéshez szükséges alapvető felszerelések kapnak majd helyet

– olvasható az OMSZ hivatalos Facebook-oldalán közzétett közleményben.

A szervezet tájékoztatása szerint elsősorban a főváros belső, forgalmas területein találkozhatnak majd az emberek a kerékpáros elsősegélynyújtókkal. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője, Győrfi Pál hozzátette: kedvező tapasztalatok esetén ezt a mentési módszert akár más városokban is bevezethetik.

A szakemberek az angol NHS kerékpáros mentőcsapatával egyeztettek az elmúlt hetekben, akik több mint 25 éve használnak kerékpárokat London és más nagyvárosok központjaiban, jelezte a mentőszolgálat. Hozzátették: a magyar projekt előkészítése már meg is kezdődött, a bajtársak jelentkezése folyamatos és az első mentőbiciklikkel a tervek szerint már idén találkozhatnak a rászorulók.