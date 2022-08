Halálos fertőzés terjed Magyarországon, Müller Cecília riadót fújt

A Népszava szerint Müller Cecília azt kérte az intézmények orvosaitól, hogy tájékoztassák pácienseiket a vírus terjedési módjáról és a megelőzés lehetőségeiről. A tiszti főorvos közlése szerint

2022-ben augusztus elejéig 346 megbetegedés történt.

Ez azért minősül soknak, mert az utóbbi években rohamosan csökkent a hepatitis A-hoz köthető megbetegedések száma, míg 2016-ban összesen 699 eset volt, 2020-ban már csak huszonnyolcat regisztráltak.

Tavaly ahhoz képest még csak enyhébb emelkedést lehetett látni, akkor összesen 75 fertőzöttről számoltak be. Ehhez képest drasztikusan soknak tűnik a hét hónap alatti 346 megbetegedés, ezért a szakértők arra gyanakszanak, hogy

most megjelenhetett egy új vírusvariáns Magyarországon.

A országos tiszti főorvos közlése szerint a betegséget országszerte sok helyen kimutatták, de a járvány főként Budapestet érinti, a 346 esetnek több mint a felét a fővárosból jelentették.

Így terjed, erre kell vigyázni

A Népszavának Ócsai Lajos, az ÁNTSZ járványügyi főosztályának egykori vezetője azt mondta: a fertőző májgyulladás vírusa széklettel ürül, és piszkos kézzel vagy fekáliával szennyezett étellel-itallal, a szájon át kerül a szervezetbe. A fejlődő országokban a szennyezett ivóvíz, valamint a nem megfelelően hőkezelt étel a fertőzés terjedésének a leggyakoribb oka.

Terjedhet közvetlen érintkezéssel vagy szexuális úton is.

A szakember azt is elmondta, hogy ez egy sokáig lappangó vírus, akár tizenöt-harminc nap is lehet a lappangási ideje. Néhány napig tartó lázzal, étvágytalansággal, gyengeséggel és hasi fájdalommal kezdődik, ezeket a tüneteket pedig étvágytalanság, hányás, a has jobb felső részén fájdalom vagy érzékenység, továbbá sötét színű vizelet, világos színű széklet, sárgaság vagy a szem besárgulása követi.

A fertőzés terjedésének megelőzésében nagyon fontos szerepe van az alapos kézmosásnak, valamint a zöldségek, gyümölcsök folyóvizes lemosásának.

Ócsai Lajos szerint a vírus kiterjedt járványokat tud okozni, elsősorban a rossz szociális körülmények között élők körében.

Halálos lehet még a gyermekek számára is

A szakértő azt mondta, hogy a gyermekek gyakran tünetmentesen fertőződnek, de enyhe betegségük alatt is átadhatják a vírust, mindez pedig iskolai időszakban jelentősen növeli a fertőzés kockázatát.

Ezzel kapcsolatban megjegyzendő viszont, hogy a mostani megbetegedéseknél már nem teljesen az a helyzet, mint amit a szakértő mondott a Népszavának. Idén tavasszal és nyáron ugyanis az Európában is terjedő hepatitiszváltozat már a gyermekeknek is súlyos, májátültetést eredményező megbetegedést okozott, több esetben pedig bele is haltak a kiskorúak a fertőzésbe.

Legutóbb Spanyolországból jelentettek két halálos áldozatot. Egy 15 hónapos és egy hatéves kisfiú halt meg, akiken hiába hajtottak végre májtranszplantációt, nem tudták megmenteni az életüket.

Van ellene oltás, de fizetni kell érte

Ócsai Lajos elmondta, hogy a fertőzés védőoltással megelőzhető. A patikákban kétféle vakcina is kapható a hepatitis A kivédésére, de a készítményt csak receptre lehet kiváltani, és két oltásra van szükség a védelemhez. Támogatás viszont nem jár az oltás árához.

Kivéve ha a járványügy fertőzöttként regisztrálja a beteget, mert abban az esetben a környezetét a tiszti orvosi szolgálatnak térítésmentesen be kell oltania.

Aki pedig olyan országba utazna nyaralni, ahol nem biztosítottak a kellő higiénés körülmények, azoknak eleve ajánlott beoltatniuk magukat a vírus ellen – mondta a szakértő.

(Borítókép: Müller Cecília 2022. március 24-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)