Azért reklamált egy újpesti lakó a polgármesternek, mert túl halk a Sziget Fesztivál

Évek óta komoly problémát okozott a Sziget Fesztivál, mert akkora zajt csapott, hogy a fesztivál egész időtartama alatt alig lehetett aludni a környező lakótelepeken. A probléma Óbudán volt a legnagyobb, de Újpesten is sokan panaszkodtak a zajra – egészen mostanáig. Az újpesti polgármestert egészen szokatlan problémával kereste fel egy felháborodott újpesti lakó.

„Tudtam az elején, hogy polgármesterként nehéz mindenkinek a kedvére tenni. Olykor az érdekek ütik egymást...” – osztotta meg a levelet Facebook-oldalán Déri Tibor.

Mit képzelsz te meg?! Mi az, hogy nem hallom a Szigetet? Miért tüntetted el a Szigetet? Most tényleg azt kívánod minden újpestinek, hogy vegye meg a nyomorult 32 000 forintos napijegyet, hogy hallhassa kedvencét? Duna Lipát és Justin Biebert vártam, amióta bejelentették, most már akkor Justint sem hallgathatom pénteken miattad? Eddig kiálltam az erkélyre, és hallottam őket kristálytisztán. De most semmi. Ez nem mehet így tovább! Kérjük vissza a Szigetünket itt Újpesten! Nem tudom, ki vagy te, hogy ezt így csináltad, de amióta sziget a sziget, én itthon hallgatom az erkélyen! Add vissza az élményt, add vissza a hangerőt! B*zd meg!