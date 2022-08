Lehúzós torzszülötté vált a repohárrendszer Terézváros polgármestere szerint

„Ahogyan elképzelhetetlen, hogy a Sparban vagy a Lidlben kifizetem a kosarat, majd a végén leadáskor kapok érte egy kupont, úgy a vendéglátóhelyeken is nonszensz egy hasonló rendszer” – fogalmazott Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere közösségi oldalán.

A politikus úgy véli, „a repohár zöld megoldásként kezdte karrierjét, majd mára egy lehúzós torzszülötté fajult, ami kizárólag a repoharas cégek és vendéglátóhelyek érdekeit szolgálja a vásárlókkal szemben”. Azt írta, a repoharas rendszer a fesztiválokon kezdte a pályafutását, bevezetése ott igazolható volt, mivel jelentősen csökkentette a megtermelt hulladék mennyiségét.

A mostanság tapasztalható tokenes rendszer azonban a belvárosi helyeken már valójában csak egy, a termékek árát elkendőzve növelő, a fogyasztókkal szemben tisztességtelen jelenség, ebben a formájában

zöld megoldás helyett zöldre pingált lehúzás.

Soproni Tamás szerint azonban van megoldás: lehet egyszerű, dizájnmentes műanyag pohárba mérni a sört, amit senkit sem akar majd hazavinni. A repohárért kért pénzt annak visszavitele esetén a pultnál vissza is lehet adni.

Ezenfelül a bejáratnál ellenőrizhetnék is, hogy mindenki leadja-e a poharát. A polgármester a legkézenfekvőbb lehetőségre is felhívta a figyelmet, hiszen a legzöldebb megoldás továbbra is a végtelenszer mosható üvegpohár.

Bízom benne, hogy a vendéglátósok maguk is rájönnek a helyzet visszásságára, és korrigálnak, de amennyiben nem, úgy meg kell vizsgálni, hogy akár helyi rendeletben, akár magasabb szintű jogszabályban kikényszeríthető-e a vendégekkel szembeni tisztességes magatartás.

Nemrég az egyik legnagyobb hazai repohárcég egy munkatársa a STOP Repohár Token! nyilvános Facebook-csoportban feljelentéssel fenyegette meg azokat a felhasználókat, akik a repohár rendszerével összefüggésben a közösségi oldalakon a greenwashing vagy környezetszennyezés kifejezést használják, mivel az szerinte sérti cége jó hírnevét.

(Borítókép: Repoharakkal zsonglőrködő fiatal a 27. Sziget Fesztiválon 2019. augusztus 9-én. Fotó: Mónus Márton / MTI)