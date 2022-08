Ezen a héten végük a pótfelvételiknek

Szakirányú továbbképzések: augusztusban is lehet jelentkezni HR-szakjogásznak, energiatermelő szakmérnöknek vagy újságírónak, szerkesztőnek is lehet még jelentkezni a pótfelvételi eljárások lezárulta után is. Debrecenben, a Budapesti Műszaki Egyetemen vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen sem zárulnak a kapuk a pótfelvételi vizsgákkal. Érdemes böngészni a felvi.hu adatbázisát, tucatnyi képzési forma marad még nyitva a későn döntőknek.