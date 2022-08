Előbújt a költő Gyurcsány Ferencből: verset írt a DK elnöke

Gyurcsány Ferenc szerint már Szent István is tisztában volt azzal, hogy Magyarország helye a Nyugat, nem pedig a Kelet.

Hazában otthon lenni, könnyed természetességgel benne élni,

európaiként magyarnak lenni,

trikolórt büszkén viselni,

az kellene. És majd eljön

– írta Facebook-oldalán Gyurcsány Ferenc.

Novák Katalin köztársasági elnök a Szent István-napi állami ünnepen tartott beszédében Magyarország és Európa sorsának egybeforrottságát hangsúlyozta. Hozzátette: kell az ünnep most is, sőt éppen most van igazán szükségünk arra, hogy közös életünkre olyan távlatból tekintsünk, ami segít megérteni múltunkat, valósághűen látni jelenünket és bölcs döntésekkel segíteni jövőnket, most kell erőt meríteni „Szent István bölcsességéből, istenhitéből, előrelátásából, taktikusságából, bátorságából, szerénységéből”.

Szent István napja örömünnep, van okunk ünnepelni, ezt a gyökeret nem lehet kitépni a magyar emberek szívéből, a sorsunk egybeforrt Európáéval, és ugyanezt az elköteleződést erősítettük meg, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz – tette hozzá.

