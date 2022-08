Kelet-Közép- és Nyugat-Európában is számos példát látni erre, az államok részvétele a távközlésben az infrastrukturális beruházásoknak is jót tehet.

Az állami tulajdon – akár többségi, ellenőrző tulajdon – nem ritka a határokon átnyúlóan működő európai távközlési csoportok körében – írja a Világgazdaság.

A cikkben kifejtik: Németországban a Deutsche Telekom AG esetében a szövetségi kormány 14,5 százalékos részesedéssel rendelkezik közvetlenül, és további 17,4 százalékkal a KfW állami bankon keresztül, a tulajdonrésze pedig összesen 31,9 százalék.

A Telekom Austria egy osztrák állami holding 28,42 százalékos résztulajdonában van, míg a Telenorban a norvég állam rendelkezik 54 százalékos tulajdonnal.

A francia államnak 23 százaléka van az Orange telekom szolgáltatóban. A belga állam 53,51 százalékban tulajdonolja a Proximus mobil- és internetszolgáltató céget. Hasonló a helyzet Svájcban és Svédországban is.

A Swisscom AG-ban 51 százalékos az állami hányad, míg a svéd Telia cégben 39,5 százalékos. A norvégok sem mondtak le teljesen a telenoros érdekeltségről: 54 százalékos a részesedése a kormánynak a vállalatban, a finnek pedig valamivel több mint 10 százalékot tudnak felmutatni az Elisa Oyl cégben.

Mindezek mellett a kelet-közép-európai régióban is egyértelműen kimutatható a központi törekvés: a szlovén Telekomban több mint 60 százalékos az állami érdekeltség és a szerb Telekomban is 58,11 százalékos a befolyás, emellett a horvát T-Hrvatskiban is felbukkan az állam.

Az államok részvétele a távközlésben indokolt – összegez a cikk, ugyanis ez a terület rendkívül tőkeigényes. A stratégiai állami tulajdon erősíti a távközlési csoportok finanszírozási és beruházási képességeit, miközben további pénzügyi biztonságot nyújt.

A távközlési csoportok pedig jól profitálnak abból, ha mind a saját kormányukkal, mind a hiteles és pénzügyileg jól megalapozott magánipari szereplőkkel partnerséget alakítanak ki.

Mindez az infrastrukturális beruházásoknak is jót tesz, hiszen az állami és a magánszektor együttműködése erőteljes platformot alkot a nagy teljesítményű, nagy kapacitású digitális infrastrukturális beruházások, a digitális átalakulás és az innováció előmozdítására.

A cikk megjegyzi: a távközlési vállalatok transzparens cégek, jó adózók, befektetőik számára kiszámítható profitot biztosítanak.

Hétfőn jelentették be, hogy előzetes megállapodást kötött a 4iG Nyrt., a magyar állam képviseletében a Corvinus Zrt., valamint a Vodafone Europe BV a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. százszázalékos részvénycsomagjának adásvételéről – tájékoztatott közleményben a 4iG. A tranzakció értéke mintegy 715 milliárd forint.

(Borítókép: Jeremy Moeller/Getty Images)