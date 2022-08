A Budapesti Értéktőzsdén bejelentett tranzakció értelmében a vállalatcsoport a Magyar Állammal közösen előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást kötött a Vodafone Europe BV-vel, hogy megszerezze Magyarország második legnagyobb telekommunikációs vállalatának, a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.-nek a százszázalékos részvénycsomagját.

A közleményből kiderült: az akvizícióval a 4iG Nyrt. 51 százalékos többségi tulajdonosa lehet a Vodafone Magyarországnak, míg a Magyar Állam részesedése 49 százalék lehet. A tranzakció értéke (Enterprise Value) 715 milliárd forint.

Az előfizetés részesedés arányában a Vodafone a magyar piac abszolút második legnagyobb szereplője: több mint 3,8 millió lakossági és üzleti előfizetőt szolgál ki, amely által több mint 5 millió bevételt biztosító előfizetéssel rendelkezett 2022 júliusában. A tervezett akvizícióval létrejövő csoport összességében 7,6 millió RGU-val rendelkezhet 2022 végére.

A Vodafone Magyarország felvásárlása alapjaiban rendezheti át a hazai távközlési piacot. A vezetékes hang- és internet, valamint az előfizetéses televíziós és digitális földfelszíni sugárzás mellett a 4iG, a tranzakció zárását követően, a mobiltávközlés területén is tekintélyes szereplő lehet.

Mint ismert, a 4iG januárban a Digi és leányvállalatai (Invitel, I-TV), valamint a Digi Infrastruktúra jegyzett tőkéjének száz százalékát kitevő üzletrészét is megszerezte, így a közelmúltban a Digi tulajdonosa is a 4iG lett, de ahogy arról szintén beszámoltunk, a vállalat az állami tulajdonban lévő Antenna Hungáriával is stratégiai együttműködési megállapodást kötött.

A mostani felvásárlásról Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója azt mondta:

A Vodafone Magyarország megvásárlása az elmúlt harminc év legjelentősebb hazai távközlési tranzakciója lehet, hasonló léptékű, mint a rendszerváltást követően a Matáv privatizációja volt. Az akvizícióval egy döntően magyar tulajdonban lévő infokommunikációs vállalatcsoport jöhet létre, amely az ország második legnagyobb szolgáltatójává válhat.

Az már egyébként az év első felében látszott, hogy a vállalat jó évet fog zárni, a 4iG a bevételét és a nyereségét is növelte az első negyedében. A 4iG tavaly 93 milliárd forint nettó árbevétellel zárt, több mint 62 százalékkal haladva meg a 2020-ast.

A cég idén nyáron fontos személyi változásokat is bejelentett, a csúcsvezetők között szerepel Budafoki Róbert és Bőthe Csaba, míg a 4iG távközlési divíziójának irányítását az Antenna Hungária Zrt. vezérigazgatójaként Király István vette át.

Király István májusban, egy interjúban már előrevetítette, hogy több forgatókönyvön is dolgoznak azért, hogy a mobilszegmensben is minél több előfizetőt szerezzenek. A folyamatosan növekvő bevételek és a csúcsvezetők leigazolása mellett a Vodafone állami kézbe kerülésére már több politikus utalást tett.

Fontos eredmény, hogy sikerült állami kézbe venni az 1994 és 1998 között privatizált közműszolgáltatásokat, nem sikerült azonban állami tulajdonban lévő mobilszolgáltatót létrehozni, de erről nem szabad lemondani

– fogalmazott korábban Lázár János építési és beruházási miniszter, hozzátéve, hogy „a következő ciklusban újra meg kell próbálkozni azzal, hogy legyen nemzeti tulajdonban lévő mobilszolgáltató."

Nagy Márton most szintén közleményben emlékeztetett: a 2010 utáni kormányoknak mindig is kitüntetett célja volt, hogy a nemzetstratégiai jelentőségű ágazatokban a magyar tulajdon arányát erőteljesen növeljék, és lehetőség szerint többségi szintre emeljék.

Ez a kormányzati cél a bank-, az energia- és a médiaszektorban már teljesült, most lehetőség mutatkozik arra, hogy a távközlési piacon is komoly szereplővé lépjen elő egy hazai, állami tulajdoni részesedést is maga mögött tudó vállalat

– fogalmazott a gazdaságfejlesztési miniszter.

A tárcavezető úgy értékeli, hogy a tranzakció közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűnek minősíthető.

(Borítókép: Róka László / MTI)