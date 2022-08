Ferenc pápa: Igazi győztes, aki lemond a pápaságról

A pápa vasárnap abban a L'Aquilában tett látogatást, ahol 2009-ben egy súlyos földrengés pusztított: a katasztrófában 309 ember meghalt, több ezren megsérültek és rengeteg épület megsemmisült. A kerekesszékkel érkező Ferenc pápa emiatt elővigyázatosságból egy tűzoltósisakot is viselt a katedrálisban, amelynek az újjáépítése még most is zajlik, és amelyben V. Celesztin pápa sírja található.

A középkorban regnáló V. Celesztin volt az, aki lényegében megteremtette a jogot ahhoz, hogy valaki lemondjon a pápaságról. Őt 1294 nyarán választották pápává, de a gyakorlatban se hatalma, se tekintélye nem volt a tisztséghez, így végül kiadott egy dekrétumot, amelyben jogot formált a lemondáshoz, majd nem sokkal később, 1294 december 13-án – kicsivel több, mint öt hónapnyi pápaság után – le is mondott a tisztségéről (azóta két pápa élt ugyanezzel a lehetőséggel: XII. Gergely 1415-ben és XVI. Benedek 2013-ban).

Ferenc pápa vasárnap az V. Celesztin sírjánál mondott homíliájában méltatta a középkori egyházfő döntését. Hangsúlyozta: Celesztin azzal, hogy lemondott a tisztségéről, megmutatta, hogy mekkora erő rejlik az alázatosságban – holott a kortársai közül voltak, akik elítélték őt ezért, többek közt Dante is így tett az Isteni színjátékban.

Az emberek gyakran gyengének és vesztesnek látják az alázatos személyeket, de valójában ők az igazi győztesek, mert ők az egyetlenek, akik teljesen bíznak az Úrban és ismerik az ő akaratát

– fogalmazott elődjét méltatva Ferenc pápa.

Jelzésértékű a látogatás?

A 85 éves pápa l'aquliai látogatását azért kapta fel a nemzetközi sajtó, mert az utóbbi időben felmerült, hogy akár ő maga is lemondhat. Alig egy hónappal ezelőtt maga Ferenc pápa is beszélt erről a lehetőségről egy interjúban.

A pápa látogatásáról beszámoló Reuters szerint a látogatást sokan úgy értelmezték, hogy ez akár egy lemondási folyamat kezdete is lehet. Egyelőre azonban nincs kézzelfogható információ arról, hogy az egyházfő tényleg le akarna mondani a közeljövőben.

