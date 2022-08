Nem tud tankolni, segítséget kér a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány

A Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány a honlapján tette közzé: a kormány legújabb döntése érzékenyen érintette őket. Évente 240 ezer kilométert tesznek meg a mentőautóik, amelyeket mostantól csak piaci áron tankolhatnak.

Éves szinten több mint kilencmillió forint többletköltséget okoz ez az intézkedés, melyet plusz állami támogatás hiányában csak adományokból tudunk fedezni

– írják a honlapjukon. Ezért a szülőkhöz és a jóérzésű állampolgárokhoz fordulnak.

Számítunk minden jóérzésű állampolgár, kisgyermekes szülő és cég segítségére

– írták.

Vége a korlátlan tankolásnak

A Mol-kutakon 2022. június 24-től vezették be az új korlátozást, miszerint naponta legfeljebb ötven litert lehet tankolni az üzemanyagokból hatósági áron, míg a nagynyomású kútoszlopoknál a magyar rendszámú, 3,5–7,5 tonna össztömegű, valamint a mezőgazdasági erőgépek továbbra is mennyiségi limit nélkül, hatósági áron vásárolhatnak. Azt is előírták, hogy péntektől üzemanyagkannába vagy -edénybe csak piaci áron lehet majd tölteni benzint vagy gázolajat.

Később az OMV és a Lukoil is hasonló bejelentéseket tett. Az OMV esetében a kiadható üzemanyag mennyisége gépjárműbe alkalmanként maximum ötven liter, ez alól kivétel az OMV MaxxMotion Super 100plus és az OMV MaxxMotion Diesel üzemanyag. A Lukoilnál pedig a kisnyomású kútoszlopokon maximum húsz liter, a nagy teljesítményű kútoszlopokon maximum 150 liter üzemanyag tankolható egy tranzakció alatt.

Az Országos Mentőszolgálat alig két hónapja szólalt meg az ügyben. Mint írták, kockázatosan kevés a napi ötven liter üzemanyag a mentőautóknak, amelyek 15 litert fogyasztanak száz kilométeren, mivel járműveik 300–800 kilométert is megtesznek egy nap alatt. Ráadásul tankolni csak a feladatok között és műszakváltáskor tudnak, így naponta van, hogy többször is tankolniuk kell.