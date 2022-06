Péntek reggeltől új korlátozást vezetnek be a Mol-kutakon: napi 50 literben korlátozzák a tankolható üzemanyag mennyiségét.

A változást a vállalat fű alatt jelentette be. Először az ugytudjuk.hu helyi portál értesült arról, hogy ez megvalósulhat, de csütörtök este több Mol-kút Facebook-oldalán is megjelentek a szabályozás részletei.

Eszerint a kisnyomású kútoszloppal rendelkező töltőállomásokon magyar rendszámú személyautóval

naponta legfeljebb ötven litert lehet tankolni az üzemanyagokból hatósági áron.

Nagynyomású kútoszlopoknál a magyar rendszámú, 3,5–7,5 tonna össztömegű, valamint a mezőgazdasági erőgépek továbbra is mennyiségű limit nélkül hatósági áron vásárolhatnak majd.

Azt is előírták, hogy péntektől üzemanyagkannába vagy edénybe csak piaci áron lehet majd tölteni benzint vagy gázolajat. Érdekesség, hogy ha valaki üzemanyagkannába és autóba egyaránt tankolna, akkor mindkét esetben a piaci árat fogják felszámolni.

„Amennyiben a gépjármű üzemanyagtartályába, illetve külső edényzetbe történő tankolásra egyszerre, egy tranzakció keretében kerül sor, úgy a tankolás teljes mennyisége tekintetében a töltőállomáson irányadó piaci árat alkalmazzuk” – írták a Mol kőszegi oldalán, ahol azt is közölték, hogy miként lehet ezt elkerülni:

Kérjük kedves vásárlóinkat, hogy amennyiben gépjárművük benzintankja mellett külső edényzetbe is tankolnának, azt a benzintankba történő tankolástól elkülönítve, a benzintankba történő tankolás vételárának rendezését követően, önálló tranzakcióként szíveskedjenek megtenni.

Hozzátették: a tankolási szabályok betartását biztonsági kameráikon keresztül folyamatosan ellenőrzik.

Az üzemanyaghiány az ok?

A Mol lépését az indokolhatja, hogy nemrég kiderült: júliusban és augusztusban üzemanyaghiány várható Magyarországon. A dologban több tényező is közrejátszik: ezekben a hónapokban az aratás miatt a mezőgazdaság is a szokásosnál többet fogyaszt, miközben az OMV schwechati üzemében történt baleset okán kevesebb üzemanyag érkezik Magyarországra, illetve a Mol százhalombattai finomítójában is tűz ütött ki másfél hete.

Az üzemanyagoknál továbbra is érvényben marad a 480 forintos kormányzati árstop. Hatósági áron a benzin péntektől átlagosan 779, a gázolaj pedig 833 forintba kerül.

(Borítókép: Hatósági üzemanyagárak a Mol benzinkútján Salgótarjánban 2022. május 27-én. Fotó: Komka Péter / MTI)