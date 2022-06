Megint változik az üzemanyag ára

Hasonló folyamatról számoltunk be legutóbb hétfőn is: a benzin akkor is olcsóbb, a gázolaj pedig drágább lett (bár az árváltozás az előbbi esetében jóval nagyobb volt).

A holtankoljak.hu szerint a két üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára péntektől így alakul:

95-ös benzin: 778,9 Ft/liter

Gázolaj: 832,9 Ft/liter

A magyar kormány legutóbb októberig meghosszabbította az üzemanyagoknál bevezetett árstopot, így az autósok többsége továbbra is ezen az áron tankolhat mindkét üzemanyagból.

Az utóbbi hetekben jóformán csak drágult az üzemanyag Magyarországon, legutóbb múlt pénteken lépett életbe egy jelentős áremelkedés. Ehhez képest jó hír, hogy most már legalább a benzin ára megindult az ellenkező irányba.