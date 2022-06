Csökken a benzin ára Magyarországon, a gázolaj viszont drágább lesz

Azt írták, hogy a változás a múlt héten meghosszabbított kormányzati árstop miatt csak a piaci árakat és a prémium termékek árát érinti.

Közlésük szerint az árstop nélküli átlagárak szerdától így alakulnak a magyar benzinkutakon:

95-ös benzin: 785,9 Ft/liter,

gázolaj: 825,9 Ft/liter,

prémium benzin (100-as oktánszámmal): 796 Ft/liter,

prémium gázolaj: 846 Ft/liter.

Az utóbbi hetekben jóformán csak drágult az üzemanyag Magyarországon, legutóbb múlt pénteken lépett életbe egy jelentős áremelkedés. Ehhez képest jó hír, hogy most már legalább a benzin ára megindult az ellenkező irányba.

Az üzemanyagokkal kapcsolatban nemrég az is kiderült, hogy a schwechati olajfinomító korábban történt leállása miatt most már több OMV-kúton is hiány volt benzinből Magyarországon. Néhány kúton a drágább, prémium termékekből, máshol a hatósági áras benzinből nem lehetett tankolni.