Aszódi Attila: Szükség lenne egy Paks 3-ra is

Az ATV Start című műsorában a szakértő úgy fogalmazott: nem Pakson, de a Duna egy másik szakaszán vagy a Tisza mentén fel lehetne építeni egy harmadik magyar atomerőművet. Aszódi Attila szerint a mostani energiaválság rámutatott arra, hogy a külföldről importált energiaforrásoktól mielőbb függetlenednünk kell.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére való törekvés miatt a villamos energia jelentősége folyamatosan nő, és nagy szükség van „stabil, időjárástól független energiatermelőkre”. Emiatt az atomenergia még inkább felértékelődik – mondta Aszódi Attila, aki szerint a „zöldek” energiapolitikája a szél- és napenergián túl a földgázra alapozott az elmúlt években, de ez a stratégia mostanra „nagyon súlyosan megkérdőjeleződött”.

Az ATV műsorának vendége volt a Greenpeace klíma- és energiakampány-felelőse, Perger András is, aki erre azt a választ adta: egyrészt Európában az atomenergia használatának csökkentése már a 80-as években elkezdődött, és elsősorban a korábbi balesetek miatt döntöttek így. Másrészt szerinte a mostani gondokra Paks 2 sem jelent megoldást, hiszen már így is komoly csúszásban van a projekt.

Aszódi Attila erre reagálva kifejtette: „pontosan azért tart ma hosszabb ideig egy engedélyezés és építés, mert az új, harmadik generációs reaktoroknál sokkal szigorúbb biztonsági követelmények vannak”. A legfontosabbként ezek közül a dupla falú védőépületet említette, amely akár azt is kibírja, ha egy nagyrepülőgép rázuhan. A biztonságtechnológia és az elvárások is sokat fejlődtek, így ezek az erőművek ma már „sokkal többet kínálnak, sokkal kisebb kockázat mellett” – mondta a szakértő, hozzátéve:

Ha megmaradt volna Európában az a nehézipar, amely képes atomerőműveket gyártani, akkor ma nem lennénk ennyire kiszolgáltatva.

Új atomerőművet, de ne orosz segítséggel

Aszódi Attila ezenkívül azt is tisztázta, hogy amikor egy Paks 3-ról beszél, akkor „egyértelműen” nyugati, és nem orosz technológiával képzelné el a fejlesztést. Mint mondta, elsősorban a franciák járnak elöl ezen a területen, például az ő támogatásukkal lehetne számolni az új fejlesztésnél.

Erre válaszolva Perger András azt mondta: a franciák finnországi beruházása 16 éve folyik, és az erőműnek ott is több mint 10 éve működnie kellene már. Hozzátette: az idei nyár is megmutatta, hogy a klímaválság érinti az atomerőműveket is, nemcsak Magyarországon, hanem világszinten is, például a vízhiány miatt. Idén nyáron a Duna vizének hőmérséklete is jelentősen megemelkedett, és „nehéz elképzelni”, hogy Paks 1 és 2 működtetése ne okozna gondot a folyó jelenlegi állapotában – mondta a Greenpeace munkatársa.

Aszódi Attila nemrég az Indexnek is nagyinterjút adott arról, hogy szerinte miért van egyre nagyobb szükség világszerte az atomenergiára.

(Borítókép: Aszódi Attila 2022. augusztus 26-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)