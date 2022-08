Tovább drágulhat a kávé a magyar boltokban

Emelkedésnek indult az arabica kávéfajta ára a Brazíliát érintő aszály és a világon tapasztalható szállítási nehézségek miatt. A szakértő szerint ennek hatásait mi is érezzük majd, mert Magyarország rengeteg brazil kávét importál.

Nezvál Máté, a 42 Coffee tulajdonosa, kávépörkölő-mester, kávészakértő megjegyezte, Brazília részaránya a világ kávétermelésében az arabica fajtából még mindig „kiugróan magas”. Most már a robuszta is sokkal nagyobb részarányban jelenik meg, mivel az eddig tradicionálisan teafogyasztó nemzetek is kezdenek belépni a kávéfogyasztók sorába – fűzte hozzá.

Idehaza az utóbbi hónapokban nagyon sok termék ára jelentősen emelkedett, ezalól nagy valószínűséggel a kávé sem jelent majd kivételt, tekintettel arra, hogy Brazíliában aszály volt. Nezvál Máté szerint Brazília „ilyen szempontból mindig is meghatározó trendteremtő volt”, mert megadta, milyen irányba tartsanak az árak.

További gondot jelentenek a globális szállítási és az ellátási láncokban tapasztalható fennakadások, mert a kávét konténerekben szállítják Európába, és az ehhez rendelkezésre álló konténerek és hajók száma korlátozottá vált az utóbbi időben – mondta Nezvál Máté az InfoRádiónak. Ebből következik, hogy a logisztika miatt is növekedés várható az árakban.

(Borítókép: Szekeres Panna/MTI)