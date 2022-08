Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a gázszállításról

Szijjártó Péter Prágából, az Európai Unió külügyminisztereinek informális tanácskozásáról jelentkezett be, és két témában is újdonságról számolt be. Az orosz Gazprom az eredeti megállapodáson túl további földgázt szállít Magyarországra, az erről szóló szerződést már alá is írták. A külgazdasági és külügyminiszter azt is elárulta: nem lesz általános EU-s vízumtilalom Oroszország ellen.

A külgazdasági és külügyminiszter ismertette, hogy Magyarország jól áll a földgáztárolók töltöttsége tekintetében: fogyasztásarányosan 36,5 százalék feletti a töltöttségi arány, az európai átlag 21,4 százalék.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a magyar kormánynak a maximális energiaellátási biztonság a célja, hogy senki ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy nem tud fűteni vagy főzni. Emellett gondoskodniuk kell arról is, hogy a magyar gazdaság működőképes maradjon, a földgáz hiánya ne okozzon gazdasági nehézségeket, adott esetben munkahelyek megszűnését.

A kormány korábban a már leszerződött mennyiségen felüli pluszföldgáz vásárlása mellett döntött, Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban világossá tette: a földrajzi elhelyezkedésünkből és a körülöttünk lévő szállítási infrastruktúrából fakadóan Magyarország energiaellátásának biztosítása fizikailag kizárt orosz gázforrások használata nélkül, ezért is tárgyalt a nyár első felében Moszkvában.

Pluszföldgázt szállít a Gazprom Magyarországra, már a szerződést is aláírták

Szijjártó Péter bejelentette:

Megtörtént a megállapodás a szeptemberi és az októberi időszakra is. Szeptember elsejétől is a már megkötött szerződéseken felüli pluszföldgázmennyiséget fog Magyarországra szállítani a Gazprom. Napi szinten 5,8 millió köbméterre emelik a pluszszállítás maximális mértékét.

Ez a szám augusztusban 2,6 millió köbméter volt, most sikerült megállapodni az emelt mennyiségről, és már alá is írták a szerződést. A szállítás a déli útvonalon keresztül történik. Az 5,8 millió azért maximális szám, mert a szállítás mértéke különböző technológiai kérdésektől is függ.

Szijjártó Péter a vízumügyekkel összefüggésben részletezte: nincs egyhangúság a tanácsban arról, hogy általános vízumtilalom jöjjön létre Oroszországgal szemben. Több tagország is felszólalt ez ellen, így tett a magyar külügyminiszter is. Nem vezetik be, de az Európai Unió fel fogja mondani a vízumkönnyítési megállapodást Oroszországgal, amihez elegendő a tagországok minősített többsége.

Korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy az Economist Intelligence Unit (EIU) most megjelent előrejelzését két vezető elemző ismertette. Úgy vélik, Európára recesszió és energiaválság vár már a télen. Az orosz gázszolgáltatás csökkentésének leginkább kitett országok közé sorolták Magyarországot is, Szlovákia, Csehország és Németország mellett.

