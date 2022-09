Lakat került a terézvárosi turistalehúzóra

Egy szlovák vlogger, PPPeter leleplező videót tett közé, melyben azt mutatja be, hogy néhány nő külföldi férfi vendégeket csábít be egy terézvárosi szórakozóhelyre, majd egymás után rendelik az italokat. A becsalogatott turistáknak végül irreálisan magas összeget kellett kifizetniük, és csak készpénzben tehették meg mindezt. A videót készítő youtubert és egy barátját is így akarták átverni.





A videó széles körben elterjedt, és Terézváros polgármestere, Soproni Tamás is írt egy posztot közösségi oldalára a történtekkel kapcsolatban. Szerinte egy ilyen szórakozóhely egész Terézváros hírét rombolja. A VI. kerületi önkormányzat azonnal intézkedett, bejelentést tett a NAV-nál, hiszen a vendégeknek nem biztosították a kártyás fizetés lehetőségét a bárban. A fogyasztóvédelmi hatóságnál is jelentették az eseteket tisztességtelen árképzés miatt. Az ügyben rendőrségi nyomozás is indult.

A hatóságok nem találták nyitva a kávézót közvetlenül a videó nyilvánosságra kerülése után és később sem.

Egy nappal a leleplező videó megjelenése után a vendéglátóhely üzemeltetője bejelentést tett a polgármesteri hivatalnak, hogy augusztus 23-ával befejezték a tevékenységüket.

Soproni Tamás szerint az üzemeltető megijedhetett, tartott attól, hogy botrány tör ki, ezért tehette meg ezt a lépést.

A helyi polgármesteri hivatal augusztus 31-én

törölte a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásából a szórakozóhelyet, a nyomozás azonban folytatódik csalás miatt

– olvasható a terézvárosi önkormányzat honlapján.

Soproni Tamás is beszámolt a terézvárosiaknak a bár végleges bezárásáról.

Byebye! Terézvárosban nincs helye turistacsapdáknak

– írta Facebook-oldalán a VI. kerületi polgármester.