Újabb trend terjed Facebookon, ezt Orbán Viktor sem hagyhatta ki

A múlt héten, az elsősorban a tengerentúlon használt Twitteren kezdett el terjedni az, hogy a politikusok, közéleti szereplők, vállalatok és mindenféle közösségi oldalak egyszavas üzeneteket tesznek közzé. Szerdára mindez begyűrűzött Magyarországra is.

A dolog onnan indult, hogy joe Biden amerikai elnök kiírta a Twitteren azt, hogy „demokrácia”. Nem sokkal később Volodimir Zelenszij ukrán elnök arra válaszolt ezzel, hogy „szabadság”, és más Ukrajna-párti oldalakon is ehhez hasonló üzenetek jelentek meg.

A kezdeményezés azonban nem állt meg a politikusoknál, hanem a maga formájában, az ukrajnai háborútól függetlenül egy sor amerikai vállalkozás és közösségi oldal is átvette. A Buzzfeednews szerint a sor az amerikai vonatvállalat, az Amtrak kezdte, ők annyit írtak: „vonatok”. Majd a NASA azt írta, hogy „univerzum”, a Washington Post azt, hogy „hírek”, a Prime videómegosztó pedig azt, hogy „gyűrűk” (utalva ezzel az új Gyűrűk Ura-sorozatra).

Azóta pedig – néhány napos fáziskéséssel – a magyar közösségi médiában is megjelent ugyanez a trend.

A teljesség igénye nélkül csak néhány példát tennénk közzé ezzel kapcsolatban. A Wellhello-s Fluor Tomi a kamaszok körében nagy népszerűségének örvendő számát idézte fel az alábbi poszttal.

A We Love Budapest oldalán is adódott, hogy mit írjanak ki, viszont a kommentelőknek nem tetszett, hogy kicsivel írták le a főváros nevét (ez nyelvtanilag valóban helytelen, viszont azért tehettek így, mert – a most terjedő trendben – azt a bizonyos egy szót mindig kisbetűvel írják a közösségi oldalakon).

A Trendet már a magyar miniszterelnök sem tudta kikerülni. Orbán Viktor azt írta: „Magyarország” (ő a trendszabályt megszegve nagy kezdőbetűvel írta ki üzenetét, hogy ne szedjék szét a kommentelők)

Csatlakozott azóta a kezdeményezéshez a Budapesti Közlekedési Vállalat is.

Valamint a Budapesti Rendőrfőkapitányság is (akik egy kommentben fonetikusan is hozzátették azt, hogy „béerefká”.

A következő órákban alighanem újabb egyszavas posztok fognak megjelenni a közösségi médiában, ne lepődjön meg, ha furcsa üzeneteket lát.