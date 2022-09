Orbán Viktor túl van a kávén, de vár rá egy nagy feladat

„Reggeli kávé után, kormányülés előtt” – posztolta közösségi oldalán a miniszterelnök szerdán. Orbán Viktor bejegyzéséből arra lehet következtetni, hogy csütörtökön Kormányinfó is lesz, amiről az Index minden alkalommal percről percre tudósít, most is így teszünk, ha megtartják.

A kormányfő szeptember 4-i üzenetével és egy ahhoz csatolt fotómontázzsal tette világossá, hogy a pihenésnek vége, a kormány munkába áll.

Lesz feladat és megvitatnivaló bőven, hiszen a kormány márciusig meghosszabbítja a bevándorlási válsághelyzetet, őrületes infláció közeledik és szövetséget ajánlottunk az Egyesült Királyságnak.