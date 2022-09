Fennakadásokat okozott a felhőszakadás, 700 kilométeres zivatarlánc vonult végig Európán

Közép-Európán egy 700 kilométer hosszú zivatarlánc vonult végig; Budapest több kerületét is elmosta a délutáni felhőszakadás.

Elöntötte a víz az utcákat Budapest északkeleti részén és közlekedési fennakadások keletkeztek. A prefrontális zivatarok láncot alkotva mintegy 700 kilométer hosszan szelték át Közép-Európát. Egy LP (low precipitation) szupercella alakult ki a Bakonynál, majd Budapest felé vette az irányt. Környezetében erős széllökések és felhőszakadás volt jellemző.

A legnagyobb fennakadás a III. kerületben volt jellemző, pár perc alatt 12 milliméter eső zúdult le Testvérhegy térségére. A zivatar Budapest északi felén vonult át, az Időkép több olvasója is a Pilist követően a belvárosból, a VI. kerület egy részéről is felhőszakadásról és villámárvízről számolt be.

Kiskunlacházán az átvonult zivatarok miatt hirtelen 10 fokot zuhant a hőmérséklet, Pilisvörösvár pedig víz alá került.

Mint ahogy az Országos Meteorológiai Szolgálat írja, továbbra is riasztás van érvényben zivatar és felhőszakadás miatt is. Felhőszakadásra az ország északkeleti részén van kilátás.