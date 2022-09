Zárolták Völner Pál családjának a vagyonát, megszólalt a volt államtitkár

A Völner Pál ellen zajló nyomozás miatt zárolták a családjának a vagyonát is – tudta meg a 24.hu. Mindezt a volt államtitkár is elismerte, és röviden reagált is a lépésre.

Völner Pál tavaly év végén keveredett gyanúba egy korrupciós üggyel kapcsolatban, a volt államtitkárt 83 millió forint kenőpénz átvételével gyanúsítják. A vizsgálat azóta is zajlik, az ügynek egyre több gyanúsítottja van.

Most a 24.hu értesült arról, hogy a nyomozás miatt nemcsak Völner Pál, hanem még a családtagjainak vagyontárgyait is zárolták: bankszámlákat, részvényeket, ingatlanokat, autókat, valamint egy céges üzletrészt is zár alá vett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala.

A fiának az autóját például az utcáról szállították el egy trélerrel.

A politikus mindezt meg is erősítette a 24.hu megkeresésére válaszolva. Völner Pál emellett azt is hozzáfűzte:

Történelemkönyvekben fordul elő olyan, hogy családtagokat büntettek meg, ítélet nélkül.

A volt államtitkár azzal érvelt, hogy családjának minden vagyona igazolt és legális jövedelemből származik, és szerinte erre az ügyben eljáró hatóság nem volt tekintettel. Elmondta azt is, hogy családja vagyonzárral érintett tagjai jogorvoslatot kértek, és így tett ő maga is, mivel olyan vagyonelemekről is szó van, amelyek jóval a gyanúsításban szereplő elkövetési időszak előtt kerültek a tulajdonukba.

Papp Gábor, a politikus ügyvédje mindeközben azt nyilatkozta a lapnak, hogy felülbírálati indítvánnyal éltek az intézkedéssel szemben. Közlése szerint a vagyonvisszaszerzési hivatal határozata semmilyen indoklást nem tartalmazott, noha a hivatalnak több hónap állt rendelkezésére, hogy a tényeket tisztázza. Szerintük egy ilyen szigorú és széles körű vagyonzár törvénytelen, mivel könnyedén ellenőrizhető, hogy Völner Pál zárolt bankszámláján milyen eredetű pénz van.

(Borítókép: Völner Pál 2021. november 10-én. Fotó: Soós Lajos/MTI)