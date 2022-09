Októbertől jöhet az éjféli záróra Budapest belvárosában?

Hét napból ötször akár éjfélkor is bezárhatnak majd a VII. kerület vendéglátóhelyei Budapesten, amiről nemrég jelent meg egy tervezet. A Színes Erzsébetváros nevű Facebook-oldal szerint a bulinegyed problémáival megbízott munkacsoporttal nem történt előzetes egyeztetés róla, holott már októberben életbe léphet a változás. Az önkormányzat későbbre ígért tájékoztatást az ügyben.

Egy nemrég nyilvánosságra került előterjesztés szerint heti öt nap éjfélkor kellene bezárniuk a főváros VII. kerületében lévő vendéglátóhelyeknek. A tervezetet a Színes Erzsébetváros tette közzé saját közösségi oldalán. Mint írják, a birtokukba jutott előterjesztés alapján péntek és szombat kivételével a hét többi napján egységesen éjféli zárórára kötelezné a vendéglátóhelyeket a képviselő-testület.

Álláspontjuk szerint azonban nem történt előzetes egyeztetés a bulinegyed problémájának megoldásával megbízott munkacsoporttal, illetve az érintettekkel a szigorításról szóló előterjesztésről.

Amennyiben most lényeges változás áll be a vendéglátóhelyek működésével kapcsolatban, az az érintetteket összefogó érdemi egyeztetés nélkül történik

– olvasható a posztban, amelyben hozzáteszik, hogy már október 17-től hatályba léphet a heti öt napra és minden vendéglátóhelyre érvényes éjféli záróra.

A Színes Erzsébetváros a bejegyzésben azt is felidézi, hogy a VII. kerület két éve még egy olyan éjfélizáróra-szabályozást vázolt fel, ami lehetővé teszi, hogy a kerületben élőkre is tekintettel lévő vendéglátóhelyek szigorú kritériumok mellett ugyan, de éjfél után is nyitva lehessenek.

A szabályozás ugyanakkor nem hozott megnyugvást az érintettek részéről, a kérdőjelek pedig csak sokasodnak az alkalmazásuk körül is – teszik hozzá.

A munkacsoportot vezető Ujvári-Kövér Mónika idén nyáron le is mondott az alpolgármesterségről. Arról csak találgatni lehet, hogy a lemondása összefüggésben lehet-e azzal, hogy a munkacsoport által két éve letett (és a képviselő-testület által elfogadott) javaslatcsomag utógondozása és a szabályok érintettekkel történő közös finomhangolása az utóbbi időben nyilvánvalóan teljesen elmaradt

– írja a Színes Erzsébetváros, amely úgy tudja: fél éve volt utoljára munkacsoportos egyeztetés. A HVG cikkében azt írja, hogy a VII. kerületi önkormányzat későbbre ígért tájékoztatást az ügyben.

(Borítókép: A Szimpla romkocsma Budapest bulinegyedként ismert részén a Kazinczy utcában 2017. augusztus 29-én. Balogh Zoltán / MTI)