Nem éri meg kockáztatni, sokat fizethetünk egy eldobott cigarettacsikkért

Szeptember eleje óta ötezertől 150 ezer forintig terjedő pénzbírság szabható ki elpöckölt cigarettacsikkek miatt a II. kerületben. Őrsi Gergely II. kerületi polgármester tájékoztatása szerint egy hét alatt 29 bírságot szabtak ki a városrendészek, így a köztisztaság javítása érdekében a dohányboltokkal is megkezdik az egyeztetést.

Már 29 bírságot szabtak ki a II. kerületben egy hét alatt cigicsikk eldobásáért – közölte Facebook-oldalán Őrsi Gergely. A II. kerületi polgármester posztjából kiderül, hogy a bírságokat a Széll Kálmán téren, a Lövőház utcában, a Fény utcában, a Margit körúton és a Patakhegyi utcában szabták ki.

„Rendkívül szennyező és káros hulladékról beszélünk, hiszen arzént, formaldehidet, ólmot, hidrogén-cianidot és ammóniát tartalmaz többek között a csikk, ráadásul borzasztóan néz ki az a terület, ahol eldobott csikkek sorakoznak” – emelte ki a politikus.

Felidézte, hogy szeptember eleje óta ötezertől 150 ezer forintig terjedő pénzbírság szabható ki elpöckölt cigarettacsikk miatt a II. kerületben

„Arra kérünk mindenkit, hogy ügyeljen a köztisztaságra, és ne szórja el az utcán a csikket, hiszen így megkímélhető környezetünk egy erősen szennyező hulladéktól, és a bírságot is fölösleges kockáztatni” – hívta fel a figyelmet Őrsi Gergely, aki beszámolt arról is, hogy a köztisztaság javítása érdekében a héten a dohányboltokkal is megkezdik az egyeztetést.

(Borítókép: Horst Galuschka / picture alliance / Getty Images)