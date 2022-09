Leáll a szülészet a hétvégén a budapesti Szent Imre kórházban, valamint a veszprémi és szombathelyi kórházakban is.

A Szent Imre kórház honlapján egy közleményben számoltak be erről. Közölték:

Tájékoztatjuk önöket, hogy 2022. 09. 16-án 24.00 órától 2022. 09. 18-án 08.00 óráig a intézményünk szülészeti és nőgyógyászati osztályán a betegfelvétel szünetel.

Hozzátették, hogy a pácienseik „megindult szülés vagy akut nőgyógyászati panaszok esetén” az Észak-Közép-budai Új Szent János Kórház, a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ, valamint a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet valamelyikét kereshetik fel.

A hvg.hu úgy tudja, hogy az eset hátterében

a kórházban fellépő orvos- és ápolóhiány állhat.

Varga-Damm Andrea volt jobbikos politikus – aki most a ReforMerek párt politikusa – azt is hozzátette a hírt kommentálva, hogy az egész hetet nézve nemcsak Budapesten van szülészeti-nőgyógyászati leállás, hasonló volt a helyzet a veszprémi és a szombathelyi kórházban is.

