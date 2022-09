„Most tényleg minden forint számít” – így próbálnak túlélni az önkormányzatok

„Jelenleg is zajlanak a pontos számítások, az adatbekérések eredményeinek összegzése, nem tudunk konkrét számokat mondani. Azért is rendkívül nehéz pontos becslést adni, mert az energiapiac rendkívül gyorsan és szélsőségesen változó árakkal működik most” – válaszolta arra vonatkozó kérdésünkre Cser-Palkovics András, hogy mekkora pluszkiadást jelenthetnek az önkormányzatnak az emelkedő energiaköltségek.

Székesfehérvár polgármestere azt is elmondta, hogy szinte biztosan szükség lesz kiadáscsökkentő intézkedésekre, ezek mennyiségéről és természetéről a lehető legpontosabb számok ismeretében a város közgyűlése fog dönteni.

Alapelvünk, hogy a létfontosságú intézményeknek és szolgáltatásoknak – például a szociális otthonoknak, a közétkeztetésnek, a távfűtésnek – mindenképp működniük kell, ennek biztosítása érdekében mindent meg fog tenni az önkormányzat, akár más, nem létfontosságú szolgáltatás és infrastruktúra rovására is, ha szükséges

– hangsúlyozta a kormánypárti városvezető.

Cser-Palkovics András szerint van lehetőség a bevételnövelésre is, de „a kormányzati politikával összhangban Fehérváron is az az irányunk, hogy ameddig csak lehetséges, nem a magánszemélyekre szeretnénk terhelni még a brutálisan és kiszámíthatatlanul megemelkedett energiaárak költségeit sem”.

Spórolás és segítség Szombathelyen

Szombathelyen folyamatosan mérik fel az önkormányzati cégeknél és intézményeknél a várható többletköltségeket.

Költségvetésünk azzal számol, hogy Szombathely esetében 4 milliárd forintos pluszköltséget is jelenthet majd a rezsi áremelkedése, de ebben az összegben még nincs benne a Távhő és a Vasivíz energiafelhasználásából fakadó többletkiadás. Azt is látjuk, hogy közvilágítás legalább 600 millió forinttal lesz drágább Szombathelyen, a kulturális, szociális és sportlétesítmények fűtés- és áramdíja többmilliárdos nagyságrenddel fog emelkedni, de bajba kerülhetnek a civil szervezetek is

– részletezte lapunk kérdésére Nemény András, leszögezve, hogy a mindenkit sújtó nehéz helyzetben is elsődleges felelősségük a bölcsődék és az óvodák zavartalan működése, csak ez minimum 300 millió forint többletet jelent majd, de gondoskodnak arról, hogy például ne legyen 22 °C-nál hidegebb ezekben az intézményekben.

Emellett viszont a cégeiknél, intézményeiknél javasolni fogják a fűtési maximum bevezetését, ennek kidolgozása még folyamatban van, de az már biztos, hogy 18 °C-nál magasabb hőmérsékletet fognak javasolni a téli időszakban. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón jelentette be, hogy a szociális és egészségügyi terület kivételével az állami intézmények 18 °C-ig lesznek felfűtve.

„A városháza és az önkormányzati cégek, intézmények ebben a helyzetben most még szorosabb egységet alkotnak, mint korábban, hisz egy hajóban evezünk” – fogalmazott az MSZP-s városvezető, hozzátéve: ezért is hoztak létre egy Megélhetésvédelmi és egy Gazdaságvédelmi Munkacsoportot, melynek a szakembereken, cég- és intézményvezetőkön túl tagjai a városvezetés és a helyi Fidesz-frakció képviselői.

Nemény András úgy látja, hogy csak összefogással, közösen tudják átvészelni ezt az időszakot, úgy, hogy a város a kötelező feladatait továbbra is a lehető legjobb színvonalon, de a legkevesebb négyzetméteren, a lehető legalacsonyabb költségeken tudja elvégezni a munkahelyek megtartásával és energiaspórolással. A vasi megyeszékhelyen azt is vizsgálják, hogyan lehetséges a legkevesebb épület működtetése a legnagyobb kihasználtsággal, ehhez is kapcsolódik egy közel ötven pontból álló Takarékossági Program, amit még bővítenek, finomítanak, és a szeptember végi közgyűlés elé viszik.

A város szökőkútjai például már nem üzemelnek, és a középületek, templomok esti/éjszakai díszkivilágításait is hamarosan leállítjuk. Bár egyelőre ez jelképes intézkedés és „csak” jelképes összeget tudunk spórolni, de most tényleg minden forint számít

– húzta alá Nemény András.

A polgármester arra is kitért, a spórolás mellett a segítésre is nagy hangsúlyt fektetnek, az általa összehívott, múlt heti rendkívüli közgyűlés egyhangúlag fogadott el egy szociális megélhetésvédelmi intézkedést, mellyel az energiaárak emelkedése miatt nehéz helyzetbe került szombathelyi családoknak nyújtanak segítséget. Erre a 150 millió forintos szociális segélyalapon túl első körben 209 millió forintot fognak elkülöníteni.

A javaslat lényege, hogy a gáz- és áram-többletfogyasztás egyharmadába beszáll az önkormányzat. A Megélhetésvédelmi Munkacsoport javaslata szerint azok a helyi lakosok kaphatnak támogatást gáz- és villany-többletfogyasztás esetén, akiknek 1 vagy 2 fős háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 150 ezer forintot, többfős háztartás esetén pedig a 114 ezer forintot. Gáz-többletfogyasztás esetén a támogatás köbméterenként 250 forint, maximum 20 ezer forint lehet. A villany esetében a rezsicsökkentett átlagfogyasztás feletti kWh-ként 11 forint, de legfeljebb havonta 5 ezer forint (kivéve, ha az ingatlan fűtése kizárólag villamos energiával történik), ebben az esetben havonta legfeljebb 10 ezer forint lehet a támogatás mértéke.

Emellett az eddigiekhez képest további 3 millió forintot különítenek el a rászoruló családok tűzifa-támogatására, valamint emelték a gyógyszertámogatást is a korábbi 8 ezer forint helyett 12 ezer forintra, „hisz azt semmiképp sem akarjuk, hogy valakinek választania kelljen a hónap végén, hogy kenyeret vagy gyógyszert vásároljon magának vagy családtagjainak – mert azt látjuk, hogy sajnos vannak és egyre többen lesznek, akiknél ez ténylegesen felmerül” – rögzítette Nemény András.

A polgármester a lehetséges bevételnövelésre vonatkozó kérdésünkre közölte:

Elsősorban iparterületek értékesítésén dolgozunk, amiből az eladásból származó közvetlen bevételen túl az iparűzési adóbevételek emelkedését is várjuk hosszú távon. Az értékesítendő területeknél azonban kalkulálnunk kell azzal is, hogy értékesítést megelőzően az iparterületek kialakításának költségvonzatai is vannak.

(Borítókép: Nemény András. Fotó: Kaszás Tamás / Index)