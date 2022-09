Brutális HÉV-baleset: 25 méteren keresztül tolta maga előtt a keresztbe jövő Mercedest

Rémisztő közlekedési balesetet osztott meg Facebook-oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Vajon hány centin múlhatott annak a gyalogosnak az élete, akit majdnem elsodort a HÉV-vel ütköző Mercedes a Kerepesi úton?

– teszik fel rögtön a kérdést.

Kis híján egy ember életébe került a baleset

A felvételt nézve nem sokon múlt, hogy nagyobb legyen a baj. Bár a balesetben csak az autóban ülő sofőr és utasa sérült meg könnyebben, sokkal nagyobb tragédia is történhetett volna, ha a gyalogosnak nem sikerül elugrani az ütközés után járdára sodródó Mercedes elől.

A szürke autó szeptember 12-én délután a Keresztúri út és a Kerepesi út kereszteződésénél hajtott a H9-es HÉV elé, az ütközés után a vonat legalább 25 méteren keresztül tolta maga előtt az autót, amely félig a járdára sodródott, és a vasúti jelzőlámpának, valamint egy oszlopnak is nekicsapódott.

Az autó és a szétrobbanó alkatrészek csupán pár centire kerültek el egy embert, aki a járdán a megállóból sétált a kereszteződés felé.

A roncsban ülő 55 éves sofőrnek és 15 éves utasának hatalmas szerencséje volt, hogy ilyen baleset után nem lett súlyosabb sérülésük. A HÉV-en utazók közül nem sérült meg senki, mint ahogyan a gyalogos sem.

A BRFK felhívta a figyelmet, hogy a felvétel tanulság mindenki számára, hogy ha járműbe ülünk, nemcsak magunkért, hanem a többi közlekedő testi épségéért is felelősséggel tartozunk, így a figyelmünket egyvalamire kell összpontosítanunk: a vezetésre. Arra kérnek mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat, és vezetés közben figyelje a lámpákat, útjelző lámpákat, útburkolati jeleket, a környezetet és a többi közlekedőt is.