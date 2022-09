Megjelentek az állattartók támogatásáról szóló szabályok

A támogatást a takarmányszállításához szükséges kilométer alapján számolják el, amelynek igazolására az állattartóknak 2022. június 1.–szeptember 23. között kiállított fuvardokumentumokat (vagy ezek másolati példányát) kell benyújtaniuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) illetékes falugazdászaihoz 2022. szeptember 26-áig. Ezt követően a támogatási kérelmeket 2022. október 3–9. között lehet elektronikus úton a Magyar Államkincstárhoz beterjeszteni − írta meg az Infostart.

A gazdálkodók által az agrárkamara részére továbbított dokumentumoknak külön-külön, vagy akár együttesen tartalmazniuk kell a fuvardokumentum azonosítószámát, kiállításának dátumát és kiállítójának azonosító adatait, a számla számát (ha a fuvardokumentumot számla alapján állították ki), a szállított tömegtakarmány megnevezését és mennyiségét, a tömegtakarmány-szállítás címzettjét (azaz az állattartó nevét és címét), az átvevő aláírását és a szállított tömegtakarmány állattartó részére történő szállításához szükséges távolságot kilométerben megadva − áll a Magyar Közlönyben megjelent rendeletben.

A támogatás mértéke 300 forint per kilométer, de egy állattartó legfeljebb 3000 kilométerre nyújthat be támogatási igényt.

A támogatási konstrukció kedvezményezettjei − az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe (ENAR) 2022. augusztus 1-jéig bejelentett állategyedek tekintetében − azok a juh- és szarvasmarhatartók, akik a 2022. évben termeléshez kötött támogatás iránti kérelmet nyújtottak be, illetve azon kecsketartók, akik a 2021. évi kecsketartás csekély összegű támogatásában részesültek. Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a lótartók is, akik a Vidékfejlesztési Program keretén belül a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzés intézkedésre a 2022. évben támogatást igényeltek.

Az állattartókat segítő intézkedést az Agrárminisztérium az úgynevezett válságtámogatási formában hirdette meg, amely lehetővé teszi, hogy az érintettek az úgynevezett csekély összegű támogatástól (25 ezer euró per 3 év) elkülönülő, 62 ezer eurós összeghatárig részesülhessenek a takarmányszállítási támogatásból.

A Magyar Államkincstár a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által igazolt takarmányszállítási kilométerek alapján dönt a hozzá beérkezett támogatási igényekről, és egyúttal intézkedik a jogos támogatási igények kifizetéséről.